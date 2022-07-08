مواعيد عمل «فاكسيرا» خلال فترة عيد الأضحى بمختلف الفروع

أكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، والمعروفة بالمصل واللقاح، مواعيد العمل بها خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وجاءت مواعيد العمل وفقا لما أكدته الشركة على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» كالتالى:

المركز الرئيسى: من الجمعة 8 يوليو 2022 حتى الجمعة 15 يوليو 2022، من الساعة 10 صباحا حتى الرابعة مساء.

الفروع الخارجية

فرع «بتروسبورت، زهور التجمع، زهور مدينة نصر»: من الساعة 10 صباحا حتى الرابعة مساء، اليوم الجمعة 8 يوليو 2022، وإجازة من السبت 9 يوليو 2022 وحتى الخميس 2022.

- الأربعاء 13 يوليو 2022 والخميس 14 يوليو 2022 تعمل كل الفروع من الساعة 10 صباحا حتى الرابعة مساء.

- الجمعة 15 يوليو 2022: «فروع بتروسبورت، زهور التجمع، زهور مدينة نصر» من الساعة 10 صباحا حتى الرابعة مساء.

- السبت 16 يوليو 2022: مواعيد العمل العادية لكل الفروع.

وأكدت «فاكسيرا» أن مركز التطعيمات الرئيسي يقع فى 51 شارع وزارة الزراعة بالعجوزة بمحافظة الجيزة، وفي محافظة القاهرة هناك عدة فروع في الأماكن التالية:

- الشروق: مستشفى نور الشروق - المنطقة الخامسة - الحى الثامن.

- الرحاب: شارع أحمد شوقي المجمع الطبي بجوار مول 1.

- فرع فاكسيرا نادىي القطامية الرياضي «بتروسبورت»: التجمع الخامس خلف المستشفى الجوى - شارع التسعين.

- المطار: مبنى الركاب 1، صالة سفر رقم 2.

- نادى المعادي: داخل نادي المعادي.

- نادى الطيران: شارع أحمد فؤاد - سانت فاتيما - مصر الجديدة.

- نادى الزهور «مدينة نصر» شارع يوسف عباس - البوابة الرئيسية.

- نادي قضاة مجلس الدولة شارع عبد العزيز آل سعود.

- نادي الشمس: بوابة الاستاد من فريد سبيكة.

فروع فاكسيرا الجيزة

6 أكتوبر: مستشفى الوادي بجوار الحصري.

- داندى مول: طريق مصر الإسكندرية الصحراوي أو بعيادات «جو كلينيك ».

- داندى مول.

فروع فاكسيرا الإسكندرية

وطنية مول: لوران شارع شعراوي مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول.

- كفر الشيخ: مستشفى كفر الشيخ العام.