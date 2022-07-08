دفن جثمان شاب صدمته سيارة على طريق «السويس - الإسماعيلية»

أمرت جهات التحقيق صباح اليوم الجمعة بدفن جثمان شاب صدمته سيارة ملاكي علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي قرب قرية أبو سلطان.

وكانت النيابة العامة قد انتدبت مفتش الصحة لمعاينة الجثمان والتعرف علي هويته والتاكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، كما طالبت إنهاء تحريات المباحث الجنائية كول الواقعة.

نقل المتوفي إلي المشرحة ومصاب الي المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف نقلت المتوفي إلي مشرحة مستشفي فايد والمصاب الي مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت المصادر الطبية والأمنية أن الحادث أسفر عن مصرع محمود رأفت بشارة 27 عام مقيم ابوسلطان وإصابة ماهر محمد سليمان 38 عام مقيم فايد مصاب اشتباه مابعد الارتجاج واصابات وجروح وكدمات بكامل الجسم.

ووجه اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية بانتقال رجال المباحث الجنائية الي مكان الحادث للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وحررت الشرطة محضر بالحادث بمركز شرطة فايد وأخطرت الشرطة النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.

تكرار الحوادث لانعدام الإنارة

وتكررت الحوادث بشكل كبير علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي بسبب استمرار أعمال الصيانة وعظم الانتهاء منها حتي الآن، كما تسبب انعدام الإنارة علي الطريق في تكرار الحوادث بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.

وشهد الطريق مصرع شاب ووالده قبل شهرين علي طريق الإسماعيلية ليسزبي قرب قرية سرابيوم فيما اصطدمت سيارة ميكروباص مع سيارة نقل قرب مدخل فايد وتوفي فيه 6 أشخاص من قرية واحدة.