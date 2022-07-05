ضبط شخص سرق غطاء بالوعة في الإسماعيلية.. «اتمسك متلبس»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة بسرقة غطاء بالوعة صرف صحي بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

تحديد مرتكب الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة «أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية».

اعتراف المتهم بسرقة غطاء البالوعة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبحوزته غطاء البالوعة المشار إليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.