بعد اغتياله.. تعرف على محور «شينزو آبي» في مصر

أعلنت وسائل الإعلام اليابانية، صباح اليوم الجمعة 8 يوليو 2022، وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، متأثراً بجراحه عقب تعرضه للاغتيال وإطلاق نار تجاهه خلال تجمع انتخابي.

محور شينزو آبي في مصر

وفي نهاية العام قبل السابق، قررت مصر إطلاق اسم رئيس الوزراء اليابان الراحل على أحد المحاور، إذ يعد محور شينزو آبي في مصر من أهم المحاور التي هدف تنفيذها إلى تقليل الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية في العاصمة.

أبرز المعلومات عن محور محور شينزو أبي في مصر

بحسب بيان سابق لمحافظة القاهرة، فإن أبرز المعلومات عن محور شينزو آبي في مصر تتمثل في التالي:

** يهدف لحل أزمة الاختناقات وتوفير السيولة المرورية بنطاق العاصمة.

** يربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس.

** يمر بمدينة الأمل «عزبة الهجانة سابقا» بطول 2 كم تقريبا.

** يصل طول المحور إلى 8 كم.

** يمتد داخل مدينة الأمل بطول 2 كم.

** يمر على سوق السيارات ويبلغ عرضه 37 مترا.

** نفذت محافظة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الهندسية 4 كباري على مسار محور شينزو آبي بمدينة نصر.

** شملت أعمال تنفيذ محور شينزو آبي تنفيذ عدد من كباري المشاة والمنشآت الخدمية على المحور بشرق القاهرة على الطراز المعماري الياباني التقليدي.

تفاصيل اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق

وتعرّض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، لهجوم وإطلاق نار أدى إلى وفاته، اليوم الجمعة، بعد أن شوهِد وهو ينزف خلال حدث انتخابي في مدينة نارا الغربيّة، وفتحت السلطات اليابانية تحقيقا حول الاعتداء، بعد أن شكل الحادث صدمة كبيرة للشارع الياباني والعالم.