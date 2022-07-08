بعد اغتيال شينزو آبي.. أهم المعلومات عن رئيس الوزراء الياباني الأسبق

بعد وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي متأثرا بإصابته بعد أن أطلق مسلح عليه النار خلال إلقاء خطاب في حملته الانتخابية قبيل انتخابات مجلس الشيوخ الياباني المقررة يوم الأحد المقبل.

أهم المعلومات عن رئيس الوزراء الياباني الراحل

وتستعرض «الوطن»، أهم المعلومات عن رئيس الوزراء الياباني الراحل:

- ولد شينزو آبي في طوكيو لعائلة سياسية حيث كان جدّه ووالده من السياسيين، وجده الأكبر جنرال في الجيش الإمبراطوري الياباني.

- والدة آبي، هي ابنة نوبوسوكي كيشي، رئيس وزراء اليابان في الفترة من 1957 إلى 1960

- كان آبي رئيسا للوزراء وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي منذ عام 2012، وعمل سابقًا كرئيس للوزراء في الفترة من عام 2006 إلى 2007.

استقال من رئاسة الوزراء عام 2007

- استقال من رئاسة الوزراء في عام 2007 بعد عام واحد في المنصب، وعاد لفترة ثانية نادرة في عام 2012، متعهدا بإحياء الاقتصاد الراكد، وتخفيف قيود دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية السلمي واستعادة القيم المحافظة.

- كان داعما للزيادات الكبيرة في ميزانية الدفاع اليابانية، مشيرًا إلى غزو روسيا لأوكرانيا كدليل على أن اليابان يجب أن تظل يقظة في حالة الغزو الصيني لتايوان.

- كان سياسيًا محافظًا معروفًا بسياسته لإخراج اقتصاد اليابان، الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم من الانكماش ودعمه لدور أكثر بروزًا لـلجيش الياباني في مواجهة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية والصين الأكثر حزما.

- كان له دورا فعالا في الفوز بأولمبياد طوكيو 2020، وكان يعتز برغبته في رئاسة الألعاب، وظهر كشخصية ألعاب فيديو نينتندو ماريو أثناء التسليم الأولمبي في ريو 2016.

- قضى آبي أطول مدة في رئاسة الوزراء باليابان.

- كان آبي صديقا لمصر وتم إطلاق اسمه على محور مروري جديد يربط محور الشهيد بطريق السويس.