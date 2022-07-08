عاجل.. الرئيس السيسي ينعى شينزو آبي: «صديق مخلص لمصر»

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه ومواساته للشعب الياباني الشقيق في وفاة رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبى، الذي كان زعيما استثنائيا لليابان، وصديقاً لمصر، وداعمًا قويًا لمسيرة التنمية في مصر في إطار العلاقات المصرية اليابانية، المتميزة الذي ساهم الفقيد في ترسيخها، داعيًا الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان، وأن تواصل اليابان مسيرة التقدم والازدهار.

السيسي: شينزو آبي كان صديقاً مخلصاً لمصر

وقال الرئيس السيسي، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إثر عملية اغتيال غادرة.. لقد كان شينزو آبي صديقاً مخلصاً لمصر، محباً لها، داعماً لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، في عهده، تطوراً غير مسبوق على جميع الأصعدة».

وتابع: «إنني أعزي الشعب الياباني الصديق لفقدانه مثل هذا القائد العظيم، وأؤكد أن مصر لن تنسى ما قدمه شينزو آبي من جهود مخلصة لتعزيز تعاوننا، وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغي».