لماذا يقبل الشباب على استخدام المحافظ الذكية للبنوك؟ 8 أسباب

تتنافس البنوك المحلية على إطلاق منتجات مصرفية رقمية نظرا لما تلقاه من إقبال كبير من المتعاملين، خاصةً شريحة الشباب وصغار السن وذلك لتمتعها بالعديد من المميزات مثل سهولة التعامل وسرعة إجراء المعاملات في زمن اتسم بالسرعة والتحول الكبير.

وتواكب البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري، التغيرات والتحول الرقمي للخدمات المصرفية بإطلاق مجموعة من الخدمات البنكية التي تستهدف جذب مزيد من العملاء والشرائح الجديدة خاصةً فئة الشباب، وأهم تلك الخدمات المحافظ الذكية.

أسباب استخدام المحافظ الذكية للبنوك

يستعرض التقرير التالي 8 أسباب ومميزات لاستخدام المحفظة الذكية من البنك الأهلي المصري، كالتالي:

1. سهولة شحن المحفظة

ويتم شحن المحفظة من خلال:

- خدمات الإيداع لماكينات ATM، وذلك في حدود المسموح به وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

- الشحن باستخدام ماكينات فوري.

- التحويل من حساب العميل بـ البنك الأهلي بعد ربط المحفظة به.

2. توافر خدمات السحب من المحفظة الذكية

والتي تتم أيضا من خلال ماكينات الـ ATM أو ماكينات فوري وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري الخاصة بحدود السحب.

3. التسوق والشراء أونلاين والدفع بالمحفظة

عند الشراء من أي متجر أونلاين، يمكن لأصحاب المحافظ الذكية دفع معاملاتهم باستخدامها سواء كان المتجر داخل أو خارج مصر، وذلك باستخدام الـ POS.

4. شحن الرصيد ودفع فواتير الموبايل

يمكن بسهولة إجراء عملية شحن رصيد المحفظة لدفع الفواتير والإشتراكات المختلفة، مثل سداد فواتير الكهرباء والـ ADSL والماء والغاز وخدمات أخرى.

5. دفع الخدمات

مثل رسوم ترخيص المرور والمخالفات والتبرعات.

6. شراء الشهادات البنكية ومختلف منتجات التجزئة المصرفية.

حدود الشراء والتحويل باستخدام محفظة الأهلي.. تصل لـ 100 ألف جنيه

7. تم زيادة الحدود القصوى اليومية للمحفظة إلى 30 ألف جنيه والشهرية إلى 100 ألف جنيه.

8. تم زيادة رصيد المحفظة ليصل إلى 50 ألف جنيه.

يجدر الإشارة إلى إتاحة البنك الأهلي المصري خدمات المحفظة الذكية لعملاءه من حاملي بطاقات ماستركارد وميزة وفيزا لبطاقات الائتمان والخصم المباشر والمدفوعة مقدما وبطاقات المرتبات.