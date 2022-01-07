خطوات وطريقة إلغاء المحفظة الإلكترونية لأي شبكة محمول في مصر

زادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة عن خطوات إلغاء المحفظة الإلكترونية، على محركات البحث العالمية، بعد أن أطلق البنك المركزي المصري، بوابة إلكترونية لإدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التي يمكن من خلالها إجراء استعلام عن أي محفظة إلكترونية مسجلة برقم هاتفه المحمول، وأيضًا إلغاء الاشتراك في المحفظة مجانًا دون الحاجة لزيارة الفرع.

وتسمح البوابة الإلكترونية، بالاستعلام عن أي محفظة إلكترونية مسجلة برقم الهاتف المحمول، ويمكن أيضًا إلغاء الاشتراك في المحفظة مجانًا دون الحاجة لزيارة الفرع الخاص بالشركة التابع لها لإلغائها، وذلك مجانا دون أي مصروفات إدارية.

خطوات إلغاء المحفظة الإلكترونية لأي شبكة محمول في مصر

وتستعرض الوطن خطوات إلغاء المحفظة الإلكترونية لأي شبكة محمول في مصر على النحو التالي:

الدخول على البوابة الإلكترونية لإدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول.

- أدخل رقم هاتفك المحمول والرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في إلغاء الخدمة.

- الضغط على خانة أنا لست روبوت.

قراءة شروط الخدمة التي تشمل شروط استخدام هذه الخدمة في حالة توافق بيان ملكية خط الهاتف المحمول مع رقم بطافة الرقم القومي المقدمة من العميل، كما أن الأثر الناتج عن إستخدام الخدمة لا يمكن تعديله أو الرجوع عنه، ويمكن للعميل إلغاء المحفظة الإلكترونية من خلال هذه الخدمة مرة واحدة بالشهر لكل رقم هاتف محمول، ويقر العميل بقبوله بإلغاء تسجيل محفظته الإلكترونية المسجلة لدي أحد مقدمي الخدمات ودون أدني مسؤولية على شبكة ميزة الرقمية.

- الضغط على خانة قبول الشروط.

- أدخل الرقم المتغير OTP"الذي تستقبله على هاتفك لإكمال العملية، دون الإفصاح عنه لأحد.

- اختار بعض الصور المطلوبة للتأكد من المستخدم.

- اضغط على التالي واتبع باقي الخطوات.

بعد إتمام الخطوات المطلوبة يتم إلغاء المحفظة الإلكترونية.