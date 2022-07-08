التذاكر تصل لـ3500 جنيه وممنوع لأقل من 12 عاما.. حفل تامر حسني بالعلمين

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي جديد ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2022، يوم 22 يوليو الجاري، ويفتتح الحفل الدورة الثالثة من مهرجان أرينا العلمين الجديدة، ويشهد إطلاق ألبومه الغنائي الجديد بعنوان «عشأنجي»، بالإضافة إلى عدد من المفاجأت التي يحضرها «حسني»، لجمهوره خلال الحفل، وفقا لما كشفت عنه الشركة المنظمة في بيانها.

ويبحث الجمهور عن أسعار تذاكر حفل تامر حسني في العلمين، حيث تأتي التذاكر في 4 فئات تبدأ من 500 جنيه، وتتدرج ما بين 750 جنيه، و1800جنيه، وصولا إلى 3500 جنيه مصريا في الفئة الأعلى، بينما لا يسمح للأطفال دون سن 12 عامًا بالحضور، وذلك وفقا للموقع الرسمي لحجز التذاكر على الإنترنت.

من 500 إلى 3500 جنيه.. أسعار تذاكر حفل تامر حسني في العلمين الجديدة

وعلى الجانب الأخر، يحتفل الفنان تامر حسني بعرض فيلمه الأحدث «بحبك»، والذي يخوض من خلاله تجربة الإخراج السينمائي للمرة الأولى، وذلك بجانب تأليف الفيلم والعمل على الموسيقى التصويرية، ويضم في بطولته عددا من الفنانين منهم هنا الزاهد وهدى المفتي.

تامر حسني عن تجربته الإخراجية الأولى في «بحبك»: لدي خبرة في إدارة الأفلام

وتحدث تامر حسني عن تجربته على مقعد الإخراج في تصريحات لـ «الوطن»، قائلا: «أنا قدمت عدد من المخرجين لذلك أعتقد أن لدى خبرة في إدارة الفيلم، وأن أكون مسئول عن أكثر من جهة، الإخراج والتأليف والسيناريو والموسيقي التصويرية في نفس الوقت»، وعن الصعوبات التي واجهتته: «كنت أرغب في تقديم الممثلين في أفضل حالاتهم».

وجاء فيلم «بحبك»، في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية، في أول أيام عرضه بالسينمات محققا 1.4 مليون جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، حيث حافظ فيلم «كيرة والجن» على صدارة الإيرادات، بينما جاء فيلم «عمهم» في المركز الثالث بـ 702 ألف جنيه.