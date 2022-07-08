الأوقاف: المديريات أنهت استعداداتها لصلاة العيد في الساحات والمساجد

أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن المديريات أتمت استعدادها لصلاة عيد الأضحى المبارك في الساحات والمساجد الكبرى، وأن لجنة المتابعة بديوان عام الوزارة على تواصل مستمر مع جميع المديريات فيما يتصل بالاستعداد لصلاة العيد، وأيضًا فيما يتصل بمشروع صكوك الأضاحي.

وأضاف أن المديريات حققت هذا العام رقمًا قياسيًّا جديدًا تجاوز 115 مليون جنيه حتى مساء يوم الخميس 8 من ذي الحجة وما زال التحصيل قائمًا، بخلاف ما تم تحصيله من خلال البنك المركزي وبنك مصر والبنك الأهلي والبنك الزراعي المصري والبريد المصري وفوري.

صكوك الأضاحي من الأوقاف

يشار إلى أن وزارة الأوقاف وفرت هذا العام صكوك أضاحي من اللحوم البلدية بقيمة 3800 جنيه، وصكوك أضاحي من اللحوم السودانية بقيمة 2200 جنيه، هذا بالإضافة إلى صك الإطعام المتوفر طوال العام بقيمة 300 جنيه.

وللمشاركة في مشروع صكوك الأضاحي من الأوقاف يجب الاتصال على الأرقام التالية: «01115001595 – 01552563217 – 01120857330»، أو إرسال رسالة عبر الواتس آب ليصلك مندوب الأوقاف، أو من خلال التبرع على الحسابات البنكية التالية

- ‏البنك المركزي حساب رقم 2 / 22222 / 450 /9

-‏ بنك مصر حساب رقم 1400001009999999

- ‏البنك الأهلي حساب رقم 0013070465285400014‏

- البنك الزراعي المصري حساب رقم 919002000155711006‏

- البريد المصري حساب رقم 0163600034039818‏

أو من خلال خدمة فوري: كود 92791 للحوم السودانية وكود 92792 للحوم البلدية.