هيثم دبور: أشجع أحمد حلمي على مغامرته في «واحد تاني»

كشف الكاتب والسيناريست هيثم دبور، كواليس التعاون مع الفنان أحمد حلمي في فيلم «وقفة رجالة»، قائلا: إنه غامر خلال الفيلم، بالدخول إلى منطقة مختلفة بالنسبة له، «الفن محتاج مغامرة، عندما تبدأ في تحجيم نفسك ستصبح نمطي، الفن في حاجة إلى مغامرة وتجريب، وأضع ذلك أمامي في كل التجارب مع أي فنان أعمل معه».

وأضاف هيثم دبور، في تصريحات لـ«الوطن»، «أحمد حلمي كان قادر على المغامرة، وفي (واحد تاني)، أشجعه على مغامرته، إذ جرب أشياء جديدة عليه، فهو نجم كبير يستطيع تقديم أفلام مختلفة، وأنتظر منه مغامرة جديدة في فيلمه المقبل، لأن المغامرة هي التي تجعل الفنان غير متوقع».

المغامرة تجعل الفنان غير متوقع

وعن التعاون مع حلمي للمرة الأولى، قال «التعاون مع أحمد حلمي فكرة مشتركة منذ فترة، فهو قارئ جيد جدا، وقرأ كل سيناريوهاتي تقريبا، وكانت بداية معرفتي به عندما قرأ سيناريو (عايش)، ولم تكن تجمعنا معرفة شخصية، لكني تفاجأت به يطلب مني السيناريو وبالفعل أرسلته له، وأرسل لي ملاحظات على البريد الإلكتروني، وأصبحنا بعد ذلك أصدقاء، حتى السناريوهات التي لم تخرج للنور يكون حلمي من أول الأشخاص الذين يقرأوها، فهو قارئ جيد، يقرأ بشغف ونهم وبسرعة، ويكون ملحوظات واضحة حول النص، وبالتالي تكون مفيدة للغاية».

جمعتني مناقشات مع حلمي وخضير للعثور على صيغة مشتركة للعمل

وتابع: «بدأنا العمل على تفاصيل مختلفة، منها لغة الفيلم ونوع الفكاهة الموجودة، تفاصيل عديدة عن ما نستهدفه في هذا الفيلم، وكانت المناقشات مع حلمي، ومع محمد شاكر خضير، الذي انضم لنا بعد ذلك، مفيدة وفي مصلحة الفيلم، إذ عثرنا على صيغة مشتركة للعمل، فيكون الأمر مرضيا خصوصا عندما تجد بينك وبين المخرج أرض مشتركة، يجعل ذلك العمل أقرب إلى روح صناعه، فنحن نعمل بمبدأ الشك وليس اليقين، طوال الوقت نجرب أفكار واقتراحات ونختار الأفضل، فهناك مساحة من أخذ الرأي كانت مفيدة جدا».