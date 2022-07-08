نصائح مهمة من «القومي للبحوث» بشأن تناول اللحوم وبناء العضلات

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن اللحوم تتنوع مصادرها في مصر كالجاموس والأبقار والجمال والأغنام والماعز وغيرها، موضحًا أن اللحوم لها أهمية في التغذية لأنها تحتوي على أجود أنواع البروتينات ذات القيمة البيولوجية العالية.

وأضاف «حسونة» لـ«الوطن»، أن الطحال به نسبة عالية من الحديد بالإضافة إلى البروتين الموجود بها والفشة وهي خفيفة ولا يفضل أكل كميات كبيرة منها لأنها تحتوى على بروتين وحديد، موضحاً أنها «طرية» لأن نسبة الرطوبة بها مرتفعة تصل إلى 80% من الرطوبة.

ونوه الدكتور حسن حسونة، إلى أن دهون الخراف صحية لأنها تحتوي على «أوميجا 3» وهي مضادة للالتهابات، لافتًا إلى أن اللحوم تختلف في نسبة الحديد بها حسب مصدرها فاللحم البقري به 2.6 ملي جرام من الحديد والضأن 2.2 ملي جرام حديد، وترتفع النسبة في أجزاء الأحشاء الداخلية.

وفي سياق متصل، أعد فريق بحثي بالمركز القومي للبحوث، تقريرًا حول اللحوم وبناء العضلات، إذ يوضح التقرير أن الأشخاص الذين يسعون لبناء العضلات يصب تركيزهم على تناول أكبر قدر ممكن من البروتينات يوميًا وذلك لجعل عضلاتهم تكتسب الحجم والقوة الإضافية، ويعتبر البروتين المطلب الأساسي لبناء العضلات والأشخاص.

وأضاف التقرير الذي أعده كل من الدكتورة عفاف عزت والدكتورة دينا مصطفى من قسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث، أن أنسجة العضلات تتشكل من البروتينات التي تتكون من الأحماض الأمينية والبروتين المكتسب عن طريق الأطعمة، ويتم تفكيكه وتحويله للأحماض الأمينية عن طريق عمليات الأيض ومن ثم يتم تحويل هذه الأحماض إلى نسيج حيوي الذي يتم من خلاله بناء الأنسجة وكتل العضلات.

ونوه إلى أنه هناك بعض المشاكل الصحية التي ربما تحدث بسبب تناول اللحوم بكثرة للحصول على البروتينات خاصة لحوم الأبقار، ويجب استبدالها باللحوم البيضاء مثل السمك والدواجن لاحتوائها على دهون صحية مثل الأوميجا 3، كذلك الألبان ومنتجاتها والبيض تعتبر من أفضل المصادر الحيوانية للبروتين كما أنها أقل تكلفة من اللحوم.