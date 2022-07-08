المنافسة تشتعل بين أفلام عيد الأضحى 2022.. و«كيرة والجن» في الصدارة

قبل ساعات من انطلاق موسم العيد السينمائي، يبحث الجمهور عن قائمة أفلام عيد الأضحى 2022، حيث تبدأ المنافسة خلال ساعات بين الأفلام الثلاث المشاركة في الموسم الأبرز على «عيدية» الجمهور، والتي تقدم لهم وجبات سينمائية متنوعة ما بين الأكشن التاريخي والرومانسية والكوميديا، ويتصدر بطولتها مجموعة من أبرز نجوم السينما.

وتضم قائمة أفلام عيد الأضحى 2022، ثلاث أفلام بدأت بـ «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري، ثم «بحبك» إخراج وتأليف وبطولة تامر حسني، ويضم فريق الفيلم هنا الزاهد وهدى المفتي، بالإضافة إلى فيلم «عمهم» للمخرج حسين المنباوي وبطولة محمد إمام.

«كيرة والجن» يتصدر إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022

وكشف تقرير إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022، الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، عن تصدر فيلم «كيرة والجن»، قائمة الإيرادات اليومية أمس، محققا 2.5 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما حققه لفيلم على مدار الأيام الماضية لـ 23 مليون جنيه، بينما جاء فيلم «بحبك» في المركز الثاني بـ 1.4 مليون جنيه، وفي المركز الثالث جاء فيلم «عمهم»، في أول أيام عرضه بالسينمات، محققا إيرادات 702 ألف جنيه.

أفلام عيد الفطر تستمر في السينمات بجانب أفلام الأضحى 2022

وتستمر أفلام موسم عيد الفطر في السينمات للأسبوع العاشر على التوالي، ووصلت إيرادات فيلم «واحد تاني»، إلى 15 ألف جنيه، و«العنكبوت» حقق 3 آلاف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «زومبي» سوى ألف جنيه، وأوضح الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أن أفلام موسم عيد الفطر سيستمر عرضها في السينمات تزامنا مع موسم عيد الأضحى السينمائي، ولن يتم رفعها إلا حال عدم الإقبال عليها، مقابل تعاظم الإقبال على الأفلام الجديدة.