«القومي للبحوث» يحدد الاحتياطات اللازمة لشوي اللحوم

حدد فريق بحثي بالمركز القومي للبحوث، الاحتياطات اللازمة عند طهي اللحوم عن طريق الشوي، وذلك بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، مشدداً على ضرورة تقليل تناول اللحوم المشوية والمدخنة، لتساهم في تخفيف احتمالية الإصابة بمرض السرطان، ويجب عند شراء اللحوم اختيار الأنواع قليلة الدهن لتجنب تكوّن المركبات الضارة.

وأضاف الفريق البحثي في تقرير صادر عنه، أنه يجب تقطيع اللحم إلى شرائح رفيعة قبل عملية الشوي، وذلك لتقليل الفترة التي يحتاجها اللحم للنضج، والتقليل من مدة بقاءه فوق مصدر الحرارة، كما يمكن طبخ اللحوم قليلاً قبل الشواء للتقليل من مدة تعرضها للدخان، ويجب أن يحترق فحم الشواء بشكل كامل قبل وضع اللحم حتى لا يتعرض اللحم للكثير من الدخان.

تنظيف الأدوات التي تستخدم للشواء قبل استعمالها

وشدد الفريق البحثي المكون من الدكتورة عفاف عزت والدكتورة دينا مصطفى من قسم التغذية وعلوم الأطعمة، على ضرورة تنظيف الأدوات التي تستخدم للشواء قبل استعمالها، للتأكد من خلوها من من آثار المواد المحترقة، والإكثار من تناول الخضروات والمواد الغنية بالمركبات المضادة للأكسدة للتقليل من آثار هذه المواد على الجسم وعدم تعريض اللحوم للدخان، ووضعها بشكل مائل لتجنب احتراق الدهون وتصاعد الدخان منها.

وحث الفريق البحثي بالمركز القومي للبحوث، على شوي اللحوم بدون ملح حتى لا يفقد اللحم العصارة بالإضافة للمحافظة على العناصر الغذائية الموجودة في اللحم، ونسبة الدهون في اللحم المشوية تكون أخف من تلك المطبوخة بالطرق الأخرى، وطعمها «لذيذ» لذلك يقبل الناس بشكل كبير على تناول اللحوم المشوية.

أضرار تناول دهون اللحوم على الصحة

يؤدي تناول دهون اللحوم إلى عدة أضرار على صحة الجسم، ومن أبرزها:

- تعتبر السبب الرئيسي لزيادة الكوليسترول.

- تتسبب بالكثير من المشاكل الصحية، أهمها مشاكل القلب والشرايين.

-اللحوم التي تحتوي على دهون حيوانية عالية تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير ومفاجئ.

-ترفع نسبة الإصابة بأمراض السرطان، خاصة سرطان القولون.