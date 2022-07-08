إجازة عيد الأضحى 2022 للمحاكم تبدأ السبت 9 يوليو

قال مصدر قضائي، إن إجازة عيد الأضحى 2022 للمحاكم، تبدأ من يوم السبت 9 يوليو 2022 حتى 15 يوليو 2022، لافتا إلى أنه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2022، تعود طبيعة العمل للمحاكم كما كانت، مع الوضع في الاعتبار ما يسمى بالعطلة القضائية لأعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة.

إجازة عيد الأضحى 2022 للمحاكم

وشرح المصدر، ما يختص بالإجازة القضائية السنوية وموقفها، فيما يختص بجلسات ما بعد إجازة عيد الأضحى 2022 للمحاكم، فتبدأ العطلة القضائية لأعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة، رسميا من مطلع يوليو الجاري، وتمتد لمدة 3 أشهر حتى نهاية سبتمبر 2022، على أن يجرى العمل 3 أيام، بالتناوب بين أعضاء الهيئات القضائية، إذ يحق لكل عضو هيئة قضائية، الحصول إجازة لمدة شهر كامل، يختارها في أي من الأشهر الـ3 الخاصة بالعطلات القضائية.

هذه موقف القضايا المحجوزة للحكم من الأضحى 2022 للمحاكم

أما عن مصير القضايا المنظورة أمام المحاكم، خاصة المحجوز منها للحكم، وجاء موعد الحكم في يوم إجازة رسمية، فإنَّه في هذه الحالة، يتمّ تأجيلها إداريا إلى أقرب جلسة تالية، حتى يتمكّن الخصوم من معرفة تاريخ الجلسة.

ومع يوم السبت 9 يوليو 2022، ستعود الجلسات للنظر في المحاكم المختلفة سواء القضاء الإداري والإدارية العليا أو محاكم الجنايات والاستنئاف والنقض والمحاكم الاقتصادية بمختلف فروعها.

يذكر أن وزارة العدل افتتحت قبل أيام، متحف الحقانية بالإسكندرية، الذي يضم مقتنيات بارزة لأشهر القضايا تاريخيًا، منها قضية ريا وسكينة الشهيرة، وصور نادرة ومحاضر ومستندات أصلية لأشهر مواقف القضية.