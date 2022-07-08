ابنة وائل الإبراشي توجه له رسالة مؤثرة: «مفتقدة نصايحك وحنيتك»

وجهت جيلان وائل الإبراشي، ابنة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، رسالة مؤثرة لوالدها، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ونشرت معها آخر صورة جمعتها به.

رسالة ابنة وائل الإبراشي

وكتبت: «دي آخر صورة كنا بنضحك فيها آخر صورة قبل مشوار طويل من التعب والحزن، أنا مفتقداك طول الوقت في رمضان والعيد وفسحنا وسفرنا وضحكنا مع بعض».

وأكملت: «مفتقدة نصايحك وحنيتك وقعدتك ومكالماتك، بس بوعدك إن أكون قوية، وتفضل فخور بيا زي ما أنا فخورة بحضرتك، وباسمك، كل سنة وحضرتك طيب وموجود في حياتي، ومحاوطني ابنتك چيلان».

وكان الإعلامي وائل الإبراشي رحل عن عالمنا 9 يناير الماضي، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا، ودفن في مسقط رأسه بمدينة شربين بالمنصورة.

أهم محطات وائل الإبراشي

وبدأ الراحل عمله كصحفي في جريدة روز اليوسف، وقدم عدد من البرامج الناجحة بدأها ببرنامج الحقيقة على شاشة قناة دريم، وبعدها برنامج العاشرة مساء على نفس المحطة، ثم ذهب إلى قناة أون وقدم برنامج كل يوم، خلفا للإعلامي عمرو أديب، وختم مشواره الإعلامي في التليفزيون المصري ببرنامج التاسعة.