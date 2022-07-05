«الصحفيين» تكرم اسم الراحل وائل الإبراشي.. أرملته تتسلم الجائزة

كرمت نقابة الصحفيين عدد من الصحفيين والإعلاميين الراحلين خلال حفل التكريم الذي بدأ منذ قليل، وجاء من بين الأسماء التي تم تكريمها الإعلامي الراحل وائل الابراشي، حيث تسلمت الجائزة زوجته سحر الإبراشي، وسط احتفالية كبرى أقامتها النقابة للتكريم الصحفيين.

فوز 7 صحفيين في جريدة الوطن

وكانت نقابة الصحفيين قد أعلنت فوز 7 زملاء في جريدة «الوطن»، بجوائز الصحافة المصرية 2020 التي تنظمها النقابة، حيث أسفرت النتيجة عن فوز كل من خالد عبدالرسول بالجائزة الأولى عن تحقيقي «العمارة الخضراء.. مع الحياة ضد الحديد المسلح» و«اختفاء الأحزمة الشجرية في زايد وأكتوبر يهدد التوازن البيئي»، بينما فاز الزميل أحمد عاطف، بجائزة فرع الصحافة الثقافية عن موضوع «صابر زرد.. الشاعر المنسي»، كما حصد الزميل محمد علي حسن جائزة محمد عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية عن موضوع «الوطن تفتش في دفتر أهوال أكثر الحروب دمارًا في تاريخ البشرية.. جنود منسيون سقطوا سهوًا من أرشيف الحرب العالمية الثانية».

تحية لأرواح الزملاء الراحلين

من جانبه، وجه سكرتير عام نقابة الصحفيين، التحية لأرواح الزملاء الذين انتقلوا إلى دار البقاء، قائلا إنه خلال العامين الماضيين الأصعبِ على البشريةِ جمعاء، بتفشي جائحةِ كورونا تلكَ التي حبسَت العالمَ فِيْ مساكنهِ، وحصدَت ملايين الأرواحِ في شتى أرجأتهِ ، فكان نصيبُنا نحن الصحفيين المصريين منهم 25 شهيدًا، وتحيةً لشهداءِ الوطنِ في الميادين كافةً، وشهداءِ الصحافةِ الحاضرين فِيْ كلِ مناسباتنا.