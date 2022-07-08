احتفالية بمسجد الحسين عقب صلاة العيد: إلقاء بالونات و1500 هدية للأطفال

يستعد مسجد الحسين، لاستقبال آلاف المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، في الخامسة و26 دقيقة صباح غد السبت، بحي الحسين في القاهرة، وفقا لما كشفت عنه مصادر بوزارة الأوقاف.

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنه عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، تقام احتفالية بالقاء بالونات على المصلين بالساحة الخارجية للمسجد، لإدخال البهجة والسرور على الحاضرين والأطفال.

وذكرت أنه من المقرر توزيع 1500 هدية على الأطفال، عبارة عن حقيبة بها كتب تلوين للتعريف بمساجد آل البيت رضي الله عنهم، و«بازل» للإمام الحسين رضي الله عنه.

تطوير مسجد الحسين

جدير بالذكر أن مسجدالحسين شمل عملية تطوير ضخمة، بمبلغ 150 مليون جنيه، وشهدت عملية تطوير كل أرجاء المسجد من أرضيات وحوائط وأسقف ومعالجة الأساسات والتربة المحيطة بالمسجد، إضافة إلى تحديث كل الأنظمة من الكهرباء والمياه والصرف والتكييف وأنظمة المراقبة بالكاميرات وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق.

ويعد مسجد الإمام الحسين مقصدا لعدد كبير من المصلين في الأعياد والمناسبات قادمين من محافظات عدة، ليكونوا في رحاب حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم.