موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية 2022 وأماكن الساحات 

تتجه أعين المواطنين في الوقت الراهن إلى معرفة موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية 2022، وهو ما يعرف ايضا بمسمى موعد صلاة العيد الكبير في عروس البحر الابيض المتوسط، وهي الصلاة التي تقام متأخرا عن المحافظات الأخرى بقرابة 10 دقائق عن قيام أولى صلاة العيد في المحافظات الأخرى، فيما تقام صلاة عيد الأضحى 2022 بالإسكندرية في 37 ساحة صلاة كبرى وذلك عبر 1153 مسجد ممن يقام بهم صلاة الجمعة، وذلك وفقا لما حددته مديرية أوقاف الإسكندرية.

صلاة العيد الكبير في الإسكندرية

وترصد «الوطن»، موعد موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية 2022 والتي تقام في تمام 5:28 فجراً من فجر غدا السبت الذي يوافق أولى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تعد الإسكندرية من آخر المحافظات التي يقام فيها صلاة العيد والذي ينطلق في محافظات أخرى خلال الساعة 5:18 فجرا.

عيد الأضحى في الإسكندرية

واستعدت مديرية أوقاف الإسكندرية لصلاة عيد الاضحى من خلال لقاء الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بمديري الإدارات الفرعية في اجتماع طارئ لبحث آليات واستعدادات الإدارات الفرعية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والذي كشف خلاله عن تجاوز بيع صكوك الاضاحي هذا العام لافتاً الي وجود بيع لصكوك الأضاحي دليفري عبر ارقام الهاتف.

أماكن صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية

وتقام صلاة عيد الأضحى المبارك في الإسكندرية لعام 2022، بذات استعدادات صلاة عيد الفطر المبارك الماضي، حيث ان الصلاة ستقام بجميع المساجد الكبرى والجامعة، بالإضافة إلى إقامتها بالساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة العيد ايضاً والتي بلغ عددها 37 ساحة على مستوى الإسكندرية، تغطي كل مناطق الإسكندرية حيث تقام الساحات بالمساجد التي تحتضن صلاة الجمعة من كل أسبوع.

كما تم اتخاذ قرار بفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح بأصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل.