محافظ البحيرة: صلاة العيد في 60 ساحة بالمساجد الكبرى بالمحافظة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مديرية الأوقاف برفع درجة الاستعداد القصوى وتجهيز المساجد التى ستشهد اداء صلاة العيد والساحات الملحقة بالمساجد الكبرى المعدة للصلاة وعددها 60 ساحة مع الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية والتنبية على السادة الأئمة والخطباء بالالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن وزارة الأوقاف.

وتقدم محافظ البحيرة بهذه المناسبة بأصدق التهاني القلبية لمواطني المحافظة وشعب مصر والأمة العربية والاسلامية، داعياً المولى عز وجل ان يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وشهدت المحافظة خلال الأيام الماضية رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال كافة المديريات تأهبا لعيد الاضحى المبارك، حيث وجه محافظ البحيرة بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة علي الأسواق.

وشدد آمنه علي متابعة عمل المستشفيات ومدي توافر الاطقم الطبية وكذلك الدواء، موجهاً برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الحالات المرضية خلال أيام العيد.

ووجه محافظ البحيرة مديرية التموين بشن حملات رقابية مكثفة علي المحال التجارية والمخابز التموين للوقوف على مدي توافر الخبز للمواطنين كافة أيام عيد الأضحى.

متابعة عمليات ذبح الأضاحي

كما وجه المحافظ مديرية الطب البيطري بمتابعة عمليات ذبح الأضاحي داخل المجاز الحكومية، حيث يتم عمليات الذبح بها مجانا علي مدار أيام عيد الأضحى، كما شدد على متابعة عمليات الذبح خارج المجاز والمخالف منها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظاً على صحة المواطنين.