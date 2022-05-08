هاني رمزي: المشاركة في الأعمال الوطنية واجب على كل فنان

تقدم الفنان هاني رمزي، بخالص العزاء للشعب المصري، في شهدائنا الذين تصدوا لمحاولة إرهابية وقعت في سيناء أمس: «ربنا يصبر أهاليهم ويحمي بلادنا من الإرهاب».

وأضاف «رمزي»، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، أن الأعمال الدرامية الوطنية من أهم الأعمال التي يجب على كل الفنانين المشاركة فيها؛ لأنها تظهر الجانب الذي يؤديه الأبطال من القوات المسلحة والشرطة المصرية لدحر الإرهاب والحفاظ على أمن مصر، متابعا: «كلمت مخرج مسلسل العائدون وقولتله يبقي ليا الشرف لو كنت ضيف شرف فيه».

رمزي: المسلسلات الوطنية رسالتها بتوصل أسرع من ألف كتاب

وتابع: «واجب على كل فنان يتم دعوته للمشاركة فيها أن يشارك، والرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن المسلسلات دي رسالتها بتوصل أسرع من ألف كتاب، والفن بيوصل للقلب والعقل في نفس الوقت وبيواجه الناس وبيحط المفاهيم الغلط قدام الناس عشان يعرفوا الصح من الغلط، وده اللي محتجاه الدولة المصرية حاليا، والإرهاب مش بيطول مصر بس ولكن بيطول العالم كله».

هاني رمزي: الأعمال الوطنية تقاس بكيفيتها

وأوضح أن مثل تلك الأعمال التي جرى عرضها في شهر رمضان الماضي تقاس بكيفيتها وليس بكميتها، حيث أن مثل تلك الأعمال الدرامية لها أهمية بالغة في توصيل الرسائل المهمة من الدولة المصرية إلى المواطنين، «الرئيس أكد أول أيام عيد الفطر، أهمية مثل تلك الأعمال».

وتابع: «لازم الدولة تنتج مثل تلك الأعمال خاصة أن فيه أبطال وناس كتير ضحت بحياتها كتير جدا، وفيه عداء جاي على الدولة من الداخل والخارج وحروب ليس لها أول من آخر، وعايشينها في مصر والدول العربية، والأعمال دي ممكن تواجه الفكر والمشاعر وتنمي الانتماء أكتر للبلد».