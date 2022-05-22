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هاني رمزي: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. والتفوق على محرز ورونالدو أمر رائع

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شريف سليمان
11:05 م | الأحد 22 مايو 2022
محمد صلاح

محمد صلاح

قال هاني رمزي مدافع منتخب مصر الأسبق، إن حصد محمد صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي متفوقاً على الجزائري رياض محرز، والبرتغالي رونالدو أمر رائع وأصبح معتادا من قبل صلاح.

وأضاف رمزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة ON، أن محمد صلاح يحقق كل الأرقام القياسية بشكل أسطوري كان لا يصدق من قبل، متابعا: «الأهم في محمد صلاح أنه بيحقق الأرقام بشكل مستمر ومستدام للسنة الرابعة على التوالي وهو العنصر الأهم، ففي  بعض الأحيان اللاعب تقل نجوميته في عام ويتألق عام ويبقى كيرف صعود وهبوط، لكن صلاح حقق المعادلة الصعبة والاستدامة في الوقت ذاته».

وتابع مدافع منتخب مصر الأسبق، أن محمد صلاح يثبت يوما بعد يوم أنه أفضل لاعب في العالم.

هداف الدوري الإنجليزي

واستطاع محمد صلاح أن يتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي في 3 مواسم من أصل 5، وشارك فيها رفقة ليفربول، وفي هذا الموسم فاز بالحذاء الذهبي، وهي الجائزة التي يحصل عليها هداف الدوري الإنجليزي، وذلك بالمناصفة مع الكوري الجنوبي سون جناح توتنهام الإنجليزي. 

خسارة الدوري في الجولة الأخيرة

ولم يُوفق صلاح في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2021-2022، حيث خسر فريقه ليفربول اللقب في الجولة الأخيرة لصالح منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب، وسجل محمد صلاح هدفا في فوز ليفربول على وولفرهامبتون بالجولة الختامية، كما أحرز سون هيونج مين هدفين في انتصار السبيرز على نورويتش سيتي. 

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