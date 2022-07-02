هاني رمزي: قولت إفيه في فيلم الحب الأول ما اتفهمش غير دلوقتي

مازح الفنان هاني رمزي جمهوره، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بمشهد من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

وكشف هاني رمزي تفاصيل أحد إفيهات الفيلم قائلا: «أنا في فيلم الحب الأول كنت لمحت لفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية بإفيه (العربية السكستين ڤالڤ)‏ ومحدش فهم الحركة دي غير دلوقتي.. بعد 20 سنة مستني أي حد ياخد باله‏، انتظروني في حركات تانية في الأفلام القديمة احتمال تكتشفوها في 2030 ولا حاجة».

وأنا في فيلم الحب الاول كنت لمحت لفيلم صعيدي في الجامعة الامريكية بإفيه (العربية السكستين ڤالڤ)

ومحدش فهم الحركة دي غير دلوقتي .. بعد ٢٠ سنة مستني اي حد ياخد باله

انتظروني في حركات تانية في الافلام القديمة احتمال تكتشفوها في ٢٠٣٠ ولا حاجة. pic.twitter.com/xj1zKpY6oV — Hany Ramzy (@HanyRamzy) July 2, 2022

هاني رمزي ورمضان 2022

وظهر الفنان هاني رمزي في رمضان 2022 كضيف شرف في مسلسل العائدون حيث جسد دور «خالد دورغام»، وهو ضابط في المخابرات المصرية الموجود في إحدى الدول الأوروبية ويحرص على إمداد الجهاز بكل المعلومات التي يحتاجها عن الجماعات الإرهابية الموجودة خارج مصر.

وأعرب هاني رمزي عن سعادته بمشاركته في المسلسل، حيث علق عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلا: «سعدت جدا بكوني ضيف على مسلسل العائدون السنة دي.. المسلسل ده كان تحدي وتجربة جديدة وممتعة بالنسبة لي.. يا رب يكون الدور عجبكم».

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، أحمد الأحمد، ميدو عادل، إسلام جمال، وغيرهم من الفنانين، وبمشاركة مجموعة من نجوم الشرف أبرزهم: محمد فراج، هاني رمزي، محمد ممدوح من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.