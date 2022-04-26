هاني رمزي عن مشاركته في مسلسل العائدون: «تجربة جديدة وممتعة بالنسبالي»

أعرب الفنان هاني رمزي عن سعادته البالغة بالمشاركة في مسلسل «العائدون» الذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي 2022، إذ ظهر خلال الحلقات الماضية من المسلسل بدور «خالد دورغام»، وهو ضابط في المخابرات المصرية الموجود في أحد الدول الأوربية ويحرص على إمدادهم بكافة المعلومات التي يحتاجوها عن الجماعات الإرهابية الموجودة خارج مصر.

هاني رمزي يعبر عن سعادته بالمشاركة في المسلسل

ونشر الفنان هاني رمزي صورة له من بوستر مسلسل العائدون الخاص بمنصة watch it الإلكترونية، وعلق: «سعدت جدا بكوني ضيف على مسلسل العائدون السنة دي.. المسلسل ده كان تحدي وتجربة جديدة وممتعة بالنسبالي.. يارب يكون الدور عجبكم».

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 24

شهدت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 24 حادث معهد الأورام الذي وقع عام 2019 على يد أحد التكفيريين من خلال قيامه بعملية انتحارية من أمام المكان من داخل سيارته، بالإضافة إلى استمرار نبيل في البحث عن المعلومات الكافية حول خطة كمال القادمة لتنفيذ عملياته الإرهابية، واستفادته من وجود صفوان بحوزته والذي يساعده بكافة المعلومات التي يعلمها.

كما سلطت الحلقة الضوء على إظهار عمر - أمير كرارة- حبه الشديد لنادين -أمينة خليل- وسعي نبيل للتقارب بينهما، بالإضافة إلى استمرار علاء - ميدو عادل- وهو الجاسوس المصري بداخل القوات الداعشية التواصل مع المخابرات المصرية ونقل صور المجاهدين والإرهابين الداعشيين إليهم.

أبطال مسلسل العائدون

مسلسل العائدون من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، كما قام ببطولته مجموعة من الفنانين، وهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، أحمد الأحمد، ميدو عادل، إسلام جمال، وغيرهم من الفنانين، وبمشاركة مجموعة من نجوم الشرف أبرزهم: محمد فراج، هاني رمزي، محمد ممدوح.