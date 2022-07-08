عبير صبري راثية شقيقها: «ربنا يرحمك ويطبطب عليك»

رثت الفنانة عبير صبري، شقيقها الذي وافته المنية خلال الأيام الماضية، بكلمات مؤثرة، نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكتبت عبير صبري: «في يوم عرفة العظيم أرجو من كل من يعرفني ويحبني الدعاء لأخويا أحمد حبيبي بالرحمة والمغفرة والجنة والسعادة في الآخرة، ربنا يرحمك ويغفرلك، ويؤنس وحشتك ويطبطب عليك، ويحن عليك يارب ياكريم ويرضي عليك ويراضيك على أد أدبك وأخلاقك وحنيتك علينا، يارب خليه يضحك زي ماكان ببضحك في الدنيا، وادخل عليه نسايم الجنة».

وفاة شقيق عبير صبري

شقيق الفنانة عبير صبري، توفى منذ أيام، وجرت مراسم الجنازة بعيدا عن الإعلام والوسط الفني.

ونعت عبير صبري شقيقها بعد انتهاء الدفن، قائلة: «يا حبيبي يا حتة من قلبي ليه يا حبيبي تسيبنا وتسيب ابنك وتمشي، كنت جميل وطيب وبتضحك وحنون علينا وعلى ماما.. ماما بتموت من غيرك وإحنا مكسورين أوي وقلبنا اتقسم من الحزن يا ريتني أنا ولا أنت يا حبيبي كنت تفضل لابنك وشبابك.. أنا بحبك أوي يا أحمد وربنا بيحبك وماما ومروة وهدير ومروان ابنك أنا هخلي بالي منه وهيكبر وهيبقى أحسن واحد في الدنيا».