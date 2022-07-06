عبير صبري: نجاة مصر من حكم الإخوان معجزة ووضعنا كان هيبقى صعب

هنأت الفنانة عبير صبري، الشعب المصري والعربي بمناسبة احتفالات 30 يونيو، متابعة: «عايزة أقول للشعب المصري والعربي كله كل سنة وأنت طيب، وكل سنة وأنت سالم وآمن لأنك تستحق، في مصر المذكورة في القرآن، وادخلوها إن شاء الله آمنين، وتفضل مصر آمنة يارب، ويفضل ريسنا فوق رأسنا، وربنا يحفظه ويقويه ويديله القوة عشان يواجه التحديات، ويستكمل النهوض بمصر».

مصر أنقذت الوطن العربي من المصير الصعب

وأضافت «صبري» في حوار مع الإعلامية إنجي علي في برنامج «أسرار النجوم» على راديو «نجوم إف إم»، أن مصر أنقذت الوطن العربي من المصير الصعب والمظلم، لافتة إلى أن مقارنة مصر بمصير دول أخرى على «السوشيال ميديا» غير حقيقي.

وتابعت: ما كان ينتظر مصر في ظل حكم الإخوان كان أسوأ لأنها دولة كبيرة، وتعداد سكانها ضخم، مشيرة إلى أن مسلسل الاختيار وأي عمل درامي لن يستطيع تصوير حالة الخطورة التي كان يعيشها المجتمع المصري في حقبة حكم الإخوان، وأن ما تم تصويره هو جزء من حالة الخوف التي كان يعيشها المصريون: «أنا فاكرة كنا بنقفل الباب ونحط وراه كنبة عشان خايفين».

ثورة 30 يونيو معجزة بكل المقاييس

وأشارت «صبري» إلى الحياة الصعبة التي عاشها المواطنون في ظل حكم الإخوان سواء بسبب عدم الاستقرار السياسي أو لنقص السلع والبنزين، وأن المظاهرات بالشوارع كانت تبعث على الخوف نظرًا لأعداد الحشود وكونها غير سلمية، فضلا عن رؤية أحداث الشغب والقتل والصواريخ والشماريخ بالشارع وهو أمر غريب على مجتمعنا لم نشاهده من قبل، موضحة أن 30 يونيو وما بعدها هي معجزة بكل المقاييس.