«روتانا» تحتفل بتصدر «غلبان» لأصالة التريند وتحقيق مليون مشاهدة عبر «يوتيوب»

احتفلت روتانا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بتصدر أغنية أصالة التريند وتحقيق أول مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

ونشرت الصفحة برومو الأغنية وعلقت عليه قائلة: «أغنية ‫أصالة‬ الفن العربي ‫غلبان‬ الجديدة تحقق مليون مشاهدة على يوتيوب خلال أقل من 24 ساعة، وتتصدر المركز الأول في مصر على تطبيق ديزر».

أغنية غلبان من كلمات منة عدلي القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع احمد طارق يحيي وهندسة صوتية عمار خاطر واكورديون وائل النجار وكيبورد الدكتور أسامة الصغير.

أصالة تروج لأغنية غلبان

وحرصت أصالة علي الترويج لأغنية غلبان قبل طرحها بأيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «قبل العيد بنتحضر وشو عنّا جديد بنلبس وأنا عندي هديّة جديدة، قلت نحضّرها ونشوف شو رح نعمل فيها بالعيد.. أنا بدّي أسمعها مع أصحابي بصوت عالي ومتل الأطفال رح أرقص».

أصالة: الألبوم شبه خلص

ومن ناحية أخرى شوقت أصالة جمهورها، لألبومها الجديد قائلة: «الألبوم شبه خلص ورح تسمعوا أوّل أغنية خلال الأيام القليلة الجاية بإذن الله.. الأغاني حلوة والصور حلوة بشكل غير طبيعي بعرف تأخّرت بس كلً اهتمامي لإسعادكم».