تعرف على كلمات أغنية غلبان للفنانة أصالة من ألبومها الجديد «أنا حرة»

طرحت الفنانة أصالة نصري أغنيتها الجديدة غلبان، التي تعد أولى أغاني ألبومها الغنائي الجديد أنا حرة لعام 2022، الذى تقدمه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ويعد ذلك أول ألبوم تقدمه للمصريين بعد غياب طويل.

وتخطت أغنية غلبان للفنانة اصالة نصري حاجز مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، وهي من كلمات منة عدلي القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع احمد طارق يحيي وهندسة صوتية عمار خاطر وواكورديون وائل النجار وكيبورد الدكتور أسامة الصغير، وتقول كلماتها.

غلبان لـ أصالة تتخطى حاجز مليون مشاهدة

غلبان أوي غلبان عايش على اللي كان

فاكرنا زي زمان غلبان اوي غلبان

لا ده فاته وفاته رميناه بماضيه وحكاياته

ده فاكر دمعنا هنا على خدنا

يا تهيؤاته

ده فاكرنا هناك قال قاعدين جنب الشباك

قال وفي عرض رجوعه

فاكر موضوعه وشغلتنا حياته

ليه هنمسك في اللي غايب مش من قلة الحبايب

بابنا مايتسابش موارب احنا بنقفل ع الشاريين

ليه هنمسك في اللي غايب مش من قلة الحبايب

بابنا ما يتسابش موارب أحنا بنقفل على الشاريين

حوالينا كتير من جوه بجد جميلة

ناس حقيقية وشارية وصافية النية ومتبتين

دول أولى بخيرنا ولا ثانية رضيوا بغيرنا

على حلونا مرنا قاعدين هنا هنا ومربعين

ليه هنمسك في اللي غايب مش من قلة الحبايب

أغنية غلبان لـ أصالة

يذكر أن أصالة كانت قد طرحت فى بداية العام الجاري البوم لا تشكو الناس، الذي قدمته باللهجة الخليجية، إذ طرحت فيه 4 أغنيات وكان من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.