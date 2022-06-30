أصالة لـ أيمن بهجت قمر: «أنت شاعر من نوع خاص»

أعربت الفنانة أصالة عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن دعمها للشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر بعد إعلانه الالتحاق بامتحان البكالوريوس.

‏وكتبت «أصالة» عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة: «نجاحك وطموحك مو غريب على شاعر خياله بيتجدّد باللحظه والطبيعي تحلم وتحقق وتنجح وتبدا بأيّ وقت بدّك.. أنت شاعر خاصّ وطبيعي تكون إنسان مُختلف.. النّجاح رفيقك دائماً من يوم عرفناك لتخلص الدّنيي.. ألف مبروك ياقمر».

أيمن بهجت قمر يلتحق بامتحان البكالوريوس

وكان أيمن بهجت قمر أعلن منذ ساعات دخوله امتحان البكالوريوس رغم اتمامه سن الـ48عامًا، وكتب قمر عبر تويتة بموقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا: «مش مهم السن وفي أي وقت هتقدر تعمل اللي أنت عايزه.. أنا عايز الكل يعرف ان انا بعد ما أتممت عامي الـ48 ‏دخلت الامتحانات وخلصت المواد اللي عليا ومستني النتيجة ‏هاخد البكالوريوس أخيرًا ‏ده البكالوريوس ده طويل أوي».

آخر أعمال أصالة

يذكر أن أصالة أعلنت منذ أيام عبر حساباتها على «السوشيال ميديا» عن تفاصيل ألبومها الجديد، قائلة: «بوعدكم بألبوم مصري من أحلى ما عملت، عشت معه وإله كلّ الوقت الطّويل اللي مرق، بعدت عنّ ولادي ورفقاتي وتركت كلّ شيء ممكن يشغلني عنّه، أنا بها الألبوم مُتحرّرة من جميع قيودي، غنّيت متلّ ما بحلمّ وعدت الغُنا مرّات ومرّات، وقرّبنا نخلص أدعوا لي».

حفل أصالة في قطر

وعلقت أصالة مؤخرا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام علي نجاح حفلها في قطر قائلة: «حلوة الحفلة بقطر حلوة وكلها محبّة وصداقة وأخوّة، وطرنا وسلطنّا وفرحنا كلنا بتنفس الطّاقة بنفسّ الحلاوة بنفس الطيابه، شكرًا على هالليلة الله يعيدها مرّات ومرّات شكرًا حبايبي وأهلي في قطر».