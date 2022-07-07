أصالة توجه رسالة لجمهورها قبل طرح أغنية «غلبان»: «عندي هدية جديدة»

أعلنت الفنانة السورية أصالة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن طرح أغنية «غلبان» تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، وبعد فترة طويلة من التحضيرات، حيث تعد أولى أغاني ألبومها الجديد باللهجة المصرية.

تفاصيل أغنية «غلبان»

وتعتبر الفنانة أصالة، أغنية «غلبان»، التي من المقرر طرحها اليوم على قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب، هي عيدية عيد الأضحى لجمهورها.

وروجت أصالة، لأغنيتها الجديدة، من خلال نشر مقطع صغير وعلقت عليه قائلة: «قبل العيد بنتحضر وشو عنّا جديد بنلبس وأنا عندي هديّة جديدة، قلت نحضّرها ونشوف شو رح نعمل فيها بالعيد.. أنا بدّي أسمعها مع أصحابي بصوت عالي ومتل الأطفال رح أرقص».

تعليقات الجمهور على أغنية أصالة الجديدة

وتوالت تعليقات الجمهور على المقطع الذي نشرته المطربة أصالة، حيث أبدى تحمسه لأغنيتها الجديدة، وانتظاره لها، وقالت إحدى المتابعات: «أصالة تعود من جديد لتسيطر على الساحة الفنية»، بينما علق آخر: «العظمة بكرة والعيد عيدين»، كما قال أحد المتابعين: «انتظاري صار الهدوء الذي يسبق العاصفة، أصالة سبب من أسباب السعادة».

كما أكدت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» على صدور الأغنية رسميًا اليوم، وهي من كلمات الشاعرة منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وكانت أصالة قد شوقت جمهورها، قبل صدور الألبوم الجديد قائلة: «الألبوم شبه خلص ورح تسمعوا أوّل أغنيه خلال الأيام القليلة الجاية بإذن الله.. الأغاني حلوة والصور حلوة بشكل غير طبيعي بعرف تأخّرت بس كلً اهتمامي لإسعادكم».

ألبوم أصالة الجديد

و يضم ألبوم الفنانة أصالة الجديد عددًا من الأغانى باللهجات المصرية والخليجية واللبنانية تعاونت فيهم مع عددا من الشعراء والملحنين والموزعين المختلفين.