أصالة لـ مبروك عطية: كنت بحبك إنما كلامك غاية في القسوة والإهانة

علقت الفنانة أصالة، على حديث الشيخ مبروك عطية، بشأن قتل فتاة المنصورة، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتبت أصالة قائلة: «فيه ناس مظلومه حيّة أو ميّتة الله يرحم الصبيّة الطيّبه ⁧‫نيرة أشرف‬⁩.. كنت بحبّ الشيخ مبروك، إنّما كلامه غاية بالقسوة والإهانة، عموماً لجميع الإناث بكلّ أشكالهم.. وبعتذر لأهل وأصحاب ومعارف الّلي تعاطفنا معها وحبيناها، دون لقاء ‫نيرة أشرف‬⁩، ولجميع السيّدات في وطننا المقهور»

فيه ناس مظلومه حيّه أو ميّته !!!الله يرحم الصبيّه الطيّبه #نيرة_أشرف .. كنت بحبّ الشيخ مبروك إنّما كلامه غايه بالقسوه والإهانه عموماً لجميع الإناث بكلّ أشكالهم .. وبعتذر لأهل وأصحاب ومعارف الّلي تعاطفنا معها وحبيناها دون لقاء #نيرة_أشرف ولجميع السيّدات في وطننا المقهور https://t.co/Q3xNirPa5T — Assala (@AssalaOfficial) June 23, 2022

مبروك عطية وواقعة فتاة المنصورة

وعلق مبروك عطية منذ أيام، على واقعة قتل فتاة المنصورة نيرة أشرف، من خلال «لايف» عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وجه خلاله مبروك عطية، نصيحة للفتيات، قائلا: «الفتاة لازم تتحجب عشان تعيش، حياتك غالية عليكي أخرجي من بيتك قفة لا متفصلة ولا بنطلون ولا شعر ولا خدود.. ليه؟ هيشوفك اللي ممعهوش هيدبحك».

أصالة وألبومها الجديد

ومن ناحية أخري اعلنت الفنانة أصابك منذ أيام عبر حساباتها على «السوشيال ميديا» عن تفاصيل ألبومها الجديد قائلة: «بوعدكم بألبوم مصري من أحلى ما عملت، عشت معه وإله كلّ الوقت الطّويل اللي مرق، بعدت عنّ ولادي ورفقاتي وتركت كلّ شيء ممكن يشغلني عنّه، أنا بها الألبوم مُتحرّرة من جميع قيودي، غنّيت متلّ ما بحلمّ وعدت الغُنا مرّات ومرّات، وقرّبنا نخلص أدعوا لي».

ومن ناحية أخري احيت الفنانة أصالة مؤخرا حفلا غنائيا في قطر رفع شعار كامل العدد وعلق أصالة علي الحفل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة: «حلوة الحفلة بقطر حلوة وكلها محبّة وصداقة وأخوّة، وطرنا وسلطنّا وفرحنا كلنا بتنفس الطّاقة بنفسّ الحلاوة بنفس الطيابه، شكرًا على هالليلة الله يعيدها مرّات ومرّات شكرًا حبايبي وأهلي في قطر».