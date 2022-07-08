الأوقاف توجه بصرف 30 ألف جنيه لأسرة مؤذن تُوفي ليلة يوم عرفة

توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص العزاء لأسرة المؤذن مبارك ربيع محمد سيد خلف، بمسجد سيدي أبو الحسن الشاذلي، الذي وافته المنية ليلة يوم عرفة، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

30 ألف جنيه إعانة فورية

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بصرف ثلاثين ألف جنيه إعانة فورية وعاجلة لأسرة المؤذن المتوفى بالقاهرة، مع التوصية بسرعة صرف جميع المستحقات المالية لأسرته.

خطبة الجمعة المقبلة

وكان «جمعة» قد أعلن عبر موضوع خطبة الجمعة المقبلة: «يسرنا أن ننشر موضوع خطبة الجمعة المقبلة 15 يوليو 2022 تحت عنوان (فرائض الإسلام غاياتها ومقاصدها)، مع التأكيد على جميع السادة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية».

وأعلن وزير الأوقاف في وقت سابق فتح باب التقدم للراغبين في قراءة السورة بالمساجد الكبرى يوم الجمعة وفي المناسبات العامة من القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون غير المسجلين على مساجد، وكذلك فتح الباب للتقدم أمام أصحاب الصوت الحسن من أعضاء المقارئ من غير الأئمة، في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام.