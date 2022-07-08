الأوقاف: 125 مليون جنيه حصيلة مشروع صكوك الأضاحي بالمديريات

أعلنت وزارة الأوقاف، أن مديريات الأوقاف، حققت رقمًا غير مسبوق في مبيعات صكوك الأضاحي، إذ بلغ إجمالي مبيعات الصكوك، 125 مليون جنيه حتى تاريخه، بزيادة 17 مليون جنيه عن العام الماضي، وما زال التحصيل مستمرًا.

جدير بالذكر، أن وزارة الأوقاف وفرت هذا العام صكوك أضاحي من اللحوم البلدية بقيمة (3800 جنيه)، وصكوك أضاحي من اللحوم السودانية بقيمة (2200) جنيه، هذا بالإضافة إلى صك الإطعام المتوفر طوال العام بقيمة (300) جنيه.

وأكدت أنه للمشاركة في مشروع صكوك الأضاحي من الأوقاف اتصل على الأرقام التالية: (01115001595 – 01552563217 - 01120857330)، أو أرسل رسالة عبر الواتس آب يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.

حسابات صكوك الأضاحي

أو من خلال التبرع على الحسابات البنكية التالية:

‏البنك المركزي حساب رقم: 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999‏

البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏الزراعي حساب رقم: 919002000155711006‏

البريد المصري حساب رقم: 0163600034039818

‏أو من خلال خدمة فوري دهب: كود (92791 للحوم السودانية) وكود (92792 للحوم البلدية).