الأوقاف تفتح باب التقدم أمام المبتهلين للمشاركة في إحياء المناسبات الدينية

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فتح باب التقدم أمام جميع المبتهلين المسجلين باتحاد الإذاعة والتلفزيون الراغبين في المشاركة في إحياء المناسبات الدينية والندوات العامة بالمساجد الكبرى، في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام، علمًا بأنه سيتم صرف مكافأة عن هذه المشاركات، فعلى الراغبين في التقدم التسجيل عبر الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه، من هنا.

كما تم فتح باب التقدم لعضوية مقارئ القرآن الكريم لجميع الحفظة من أصحاب الصوت الحسن في إطار عناية وزارة الأوقاف بكتاب الله (عز وجل) والتشجيع على تلاوته وترتيله بأعذب الأصوات، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فتح باب التقدم لعضوية مقارئ القرآن الكريم لجميع الحفظة من أصحاب الصوت الحسن، فعلى الراغبين في التقدم التسجيل عبر الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه: من هنا.

التقدم لقراءة السورة بالمساجد

وتم فتح باب التقدم لقراءة السورة بالمساجد الكبرى في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام، حيث قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فتح باب التقدم للراغبين في قراءة السورة بالمساجد الكبرى يوم الجمعة وفي المناسبات العامة من القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون غير المسجلين على مساجد، وكذلك فتح الباب للتقدم أمام أصحاب الصوت الحسن من أعضاء المقارئ من غير الأئمة، فعلى الراغبين في التقدم التسجيل عبر الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه، من هنا.