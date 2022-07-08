القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى المبارك.. نزلها الآن على «نايل سات»

القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى المبارك، من العبارات التي ارتفعت عليها علامات البحث خلال الساعات الماضية، إذ تفصلنا عن بدء أيام التشريق ساعات قليلة، والتى تستمر حتى اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك الثلاثاء الموافق 12 يوليو الجاري.

القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى

وفي هذا الصدد، يقدم موقع «الوطن» ضمن سلسلة الموضوعات الخبرية التي تجيب على تساؤلات القراء على موقع البحث «جوجل»، تردد القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى المبارك 2022، في السطور التالية:

تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات 2022

ويمكن متابعة تكبيرات العيد كاملة عبر ضبط تردد قناة تكبيرات العيد على النايل سات 2022 والتي تنقل عبر شاشتها من خلال ضبط المعلومات الآتية:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

التردد: 10728.

تردد القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى 2022

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن نقل شعائر الحج وتكبيرات عيد الأضحى عبر عدد من القنوات الفضائية الدينية والتي تبث وتذيع تكبيرات عيد الأضحى 2022 خلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 1443 هـ، وحتى آخر أيام العيد، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة السعودية قرآن

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12015.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة كنوز

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 10728.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

عيد الأضحي المبارك 2022

ويفصلنا عن عيد الأضحى للعام الجارى 2022-1443 والذي يبدأ من صباح يوم غدا السبت المقبل والموافق 9 يوليو، وتستمر أيام العيد حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر ذاته، ويحصل العاملين في القطاع الخاص والعام على إجازة تستمر من السبت وحتى الخميس.