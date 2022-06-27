انتعاشة في سوق المواشي ببنها لشراء الأضاحي.. وكيلو القائم بـ 73 جنيها

شهد سوق المواشي الاسبوعي بمدينة بنها اليوم الاثنين حالة من الإنتعاش والإقبال لشراء الأضاحي مع اقتراب عيد الاضحي المبارك.

وتوافرت الأضاحي من الأبقار والجاموس والغنم والجمال بأسعار مستقرة للمواطنين، وجاءت كالتالي: 80 جنيها للغنم و73 جنيها للبقري و65 جنيها للجاموسي.

ونصح التجار بشراء الأضحية في هذه الايام استغلالا لاستقرار السوق والاسعار.

«الوطن» اجرت جولة في " href=" ">السوق اليوم تضمنت الاسعار ونصائح تجار سوق المواشي ببنها لشراء الاضحية والتي يفضل أن تكون من اللحوم البقري لأنها أفضل من الجاموسي وتنتج كمية لحم أكبر.

أسعار الضأن تبدأ بـ 80 جنيها

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انتعاش في سوق المواشي ببنها وكيلو القايم بـ 73 جنيها

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رواج في سوق المواشي ببنها

قال المعلم رضا حامد أحد مسؤولي سوق بنها إن السوق يشهد حالة رواج كبيرة مع اقتراب عيد الأضحي المبارك ومع إستقرار الاسعار حيث يعد السوق من اكبر اسواق الدلتا ومحافظة القليوبية موضحا ان سعر الكيلو القائم للجاموسي 65 جنيها والبقري 73 جنيها.

ونصح «رضا» المقبلين علي شراء الاضحية شراء اللحوم البقري لأنها تدر لحما أكثر ويكون لحمها أفضل من الجاموسي، خاصة في الأضحية وقليلة الدهن.

لحوم الضأن تبدأ من 80 جنيها

وشهدت أسعار الخراف والغنم في السوق حالة استقرار، حيث بدأ سعر الكيلو بـ 80 جنيها للحوم الخراف.

وأكد التجار بالسوق أن لحوم الخراف البلدي هي الأفضل لأنه يجري الاهتمام بها ونظافتها ونصحوا بالابتعاد عن الخراف التي لا يجري رعيها علي الحشيش والعلف والتي تاكل من القمامة لأن لحومها تكون مضره، وطالبوا راغبي الشراء بالحصول علي الأضحية من الأسواق المضمونة أو المزارع التي تقوم علي بتغذية الخراف على العلف والخضروات.