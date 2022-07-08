13 يوليو.. تامر حسني يفتتح أولى حفلاته في مدينة العلمين الجديدة

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء أولى حفلات مدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو بشاطئ أويا بمدينة العلمين الجديدة.

مفاجآت تامر حسني

ويقدم تامر حسني خلال الحفل العديد من المفاجآت تضمن ألبوم الجديد الذي يحمل اسم عشأنجي، بجانب غنائه العديد من الأغاني التي تنال إعجاب جمهوره.

وعلى جانب آخر، يعرض فيلم بحبك لتامر حسني في السينمات حاليا ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2022.

ويضم الفيلم العديد من أبرز النجوم، منهم: هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت إسماعيل، حمدي الميرغني، شهد الشاطر، والفيلم من إنتاج حسام حسني، وتأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه الإخراجية.

أحداث فيلم بحبك

وتدور أحداث فيلم بحبك، في إطار من الإثارة والتشويق، حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين الفتاتين، ويُظهر اختلافا بمدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

ونجح فيلم بحبك في تحقيق إيرادات بلغت مليون و403 آلاف جنيه، أي اقترب من المليون ونصف جنيه في أول أيام عرضه في السينما المصرية بجميع دور العرض، وذلك حسبما أكد مدير التوزيع محمد الدفراوي.