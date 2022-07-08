سمر متولي: حلمي تحقق بالمشاركة في فيلم «بحبك» بمساعدة تامر حسني

قالت الفنانة سمر محمد متولي، ابنة الفنان الراحل الكبير محمد متولي، إنّ الفنان تامر حسني نفذ وصية والدها له حيث كان دوما ما يوصي تامر حسني عليها بعد اقتحامها المجال الفني منذ عدة سنوات.

سمر محمد متولي: المشاركة جاءت بعد فترة طويلة

وأوضحت سمر التي جسدت شخصية جميلة شقيقة الفنانة هنا الزاهد في فيلم «بحبك»، لـ «الوطن» تفاصيل الدور قائلة: «اختياري للفيلم جاء بعد مشورة الفنان تامر حسني، فكان صديق لوالدي الفنان محمد متولي، وكان دوما ما يوصيه عليّ».

وأضافت: «حاول تامر حسني أن يضمني لعمل من أعماله ولكن لم يكن ينجح الأمر، إلى أن تحقق في فيلم بحبك وشاركت بدور شقيقة هنا الزاهد».

«بحبك» بطولة وإخراج وتأليف تامر حسني

تدور أحداث فيلم «بحبك»، في إطار يمزج بين الكوميديا والرومانسية، حول شاب اسمه «علي»، متعدد العلاقات العاطفية يقع في قصة حب مع فتاتين «حبيبة»، هنا الزاهد و«ياسمين» هدى المفتي، وتتخلل الأحداث عددا من المشاهد الرومانسية والكوميديا.

ويضم الفيلم بجانب البطل تامر حسني عددا كبيرا من نجوم الكوميديا والشباب؛ أبرزهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، سمر محمد متولي، وشهد الشاطر، عالية راشد، وهو من تأليف تامر حسني، ويشهد الفيلم أيضا التجربة الإخراجية السينمائية الأولى للفنان تامر حسني.