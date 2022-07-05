إصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة النارية لخلاف على أرض زراعية بأسيوط

أطلق شخص ونجله النار على عدد من الأشخاص، إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات على أراض زراعية ومنازل بقرية بنى محمد، التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز أبنوب، يفيد بقيام أب ونجله بإطلاق النار على عدد من الأشخاص، إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات على أراض زراعية ومنازل بقرية بنى محمد بمركز أبنوب في محافظة أسيوط، ووقوع مصابين.

قوات الشرطة تنتقل لموقع المشاجرة

وانتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الشرطة وضباط المباحث بقسم شرطة أبنوب، وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين صحة البلاغ، ونشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات على أراض زراعية ومبان، قام على إثرها أب ونجله بإطلاق النار على عدد من الأشخاص، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، هم «أ.ع.س»، 40 عامًا، و«أ.ع.ع»، 35 عامًا، و«ن.ع.ع»، 14 عامًا، و«أ.ص.م»، 50 عامًا.

نقل المصابين للمستشفى

ونُقل المصابون إلى مستشفى أبنوب المركزي، وتمكنت القوات الأمنية من السيطرة على المشاجرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات، لبيان الأسباب وسؤال المصابين عن إصابتهم.