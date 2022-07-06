تردد قناة طيور بيبي.. سلي طفلك ونمي مهاراته خلال إجازة عيد الأضحى

يبحث الآباء خلال الوقت الراهن عن وسائل مختلفة للتسلية والاستمتاع بإجازة عيد الأضحى، ومن أبرز القنوات الترفيهية التي ازداد البحث عنها عبر «جوجل» هي «طيور بيبي»، إذ يرغب الكثيرون معرفة تردد القناة.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، تقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تردد قناة طيور بيبي، على القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى تردد القنوات الأخرى، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة طيور بيبي الجديد على نايل سات

ويمكن للراغبين في تنزيل تردد قناة طيور بيبي، اتباع الآتي:

- القمر الصناعي: النايل سات

- التردد 11258.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات الأطفال

وهناك الكثير من ترددات قنوات الأطفال الأخرى، والتي يمكن مشاهدتها عبر القمر الصناعي نايل سات، وهي:

تردد قناة كوجي كيدز على القمر الصناعي نايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11096.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12226.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة روتانا كيدز الجديد 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11296.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة كراميش الجديد 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11603.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: 3/4.

- معامل تصحيح الخطأ: أفقي.

تردد قناة Spacetoon

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11785.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.