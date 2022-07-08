عمرو دياب يواصل مفاجآت ليلة العيد لجمهوره ويطرح برومو «زمن المجاملة»

واصل المطرب عمرو دياب، مفاجآته لجمهوره في عيد الأضحى، إذ طرح برومو أغنية جديدة بعنوان «زمن المجاملة».

موعد طرح أغنية «زمن المجاملة»

الأغنية ستطرح قريبا عبر منصة أنغامي، مع مجموعة من الأغنيات الأخرى التي أعلن عنها «الهضبة» على مدار الأيام الماضية.

وكان عمرو دياب قد طرح اليوم، البوستر الدعائي لأغنية جديدة بعنوان «من 6 ل 9»، كما طرح أمس، برومو لعدد من أغنياته الجديدة ومنها «ناس حلوة» و«وزير السعادة» و«ب و ح و ب و ك» التى أثار اسمها جدلا كبيرا بين جمهوره.

هاشتاج عمرو دياب وزير السعادة تريند تويتر

وتصدر هاشتاج عمرو دياب وزير السعادة تريند تويتر بعد ساعة واحدة من طرح البرومو الجديد للأغنيات الثلاث التي سيطرحها خلال الفترة المقبلة.

ويستعد عمرو دياب لإحياء حفل في العلمين الجديدة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 يوليو الجاري.