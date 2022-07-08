سعر الذهب اليوم عيار 21.. ارتفاع جديد في ليلة العيد

سعر الذهب اليوم عيار 21، وأسعار الذهب الآن مع نهاية معاملات اليوم الجمعة في البورصات العالمية وأسواق المال، من الكلمات التي تزداد عمليات البحث عنها بالتزامن مع ليلة عيد الأضحى المبارك، إذ تكثر الأفراح والمناسبات السعيدة خلال أيام العيد، ويرغب الكثير من الشباب في شراء «الشبكة».

وتستعرض «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية الاقتصادية التي تنشر على مدار اليوم، سعر الذهب اليوم عيار 21، فضلا عن باقي الأعيرة الأخرى في محلات الصاغة وأسواق المال، وفق شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 21

ووفق شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، فقد ارتفعت أسعار الذهب في نهاية اليوم، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة نحو 995 جنيها، مقابل 975 جنيها صباح اليوم، بارتفاع 20 جنيها.

وأرجع هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم، بسبب ارتفاع حجم الطلب النسبي على المشغولات الذهبية تزامنا مع بداية عيد الأضحى المبارك وما يقترن به من تحرك للمبيعات.

سعر أوقية الذهب

أوقية الذهب وهو الوزن العالمي الذي يتعامل به في البورصات العالمية، فسجلت نحو 1741 دولار.

أسعار الذهب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة نحو 1137 جنيها، أما عيار 18 فقد وصل لنحو 853 جنيها، وجاء سعر عيار 14 نحو 665 جنيها، بينما وصل سعر جنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات عيار 21 نحو 7960 جنيها.

يشار إلى أن سعر الذهب بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة مضافة، التي تختلف حسب العيار والوزن، وشكل والعلامة التجارية المشغولات الذهبية، وتتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه حسب الجواهرجي.