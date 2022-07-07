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مصرع أستاذ بكلية العلوم وزوجته وأبنائه في حادث.. وجامعة الأزهر تنعاه

كتب:

إسراء سليمان
06:15 م | الخميس 07 يوليو 2022
الدكتور الحسيني محمد عبد النعيم نصير

الدكتور الحسيني محمد عبد النعيم نصير

 نعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، الدكتور الحسيني محمد عبد النعيم نصير، الأستاذ في كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، وزوجته وأبنائه.

ووصفت الجامعة الأستاذ الراحل، الذي رحل وأسرته إثر حادث على طريق أسيوط - سوهاج الصحراوي الغربي؛ بأنه عالم من علمائها تميز بالعلم والخلق.

وكان الراحل عائدًا لقضاء إجازة العيد وسط أهله في أسيوط، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.