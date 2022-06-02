«التضامن»: «وعي» يسعى لتقليل نسبة الزواج بين القاصرين من الجنسين

قالت الدكتورة آمال زكي، مستشار وزير التضامن لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، إنّ حملة وزارة التضامن من أجل منع ظاهرة زواج الأطفال بالمحافظات المختلفة، تساعد لخفض نسب زواج الأطفال بالمحافظات، موضحة: «إحنا مستمرين، والوزارة حطت شرط لصرف معاش تكافل عدم زواج الأبناء أو البنات أقل من 18 سنة».

زكي: رصدنا حالات زواج للشباب في سن أقل من 18 عاما

وأضافت زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، والمذاع على فضائية DMC، أنّ البرنامج رصد وجود حالات زواج بين الشباب في سن أقل من 18 عاما، خوفا على الأسر من ضياع الميراث أو ما شابه، لكن تظل نسبة زواج القاصرات أكبر من الأولاد.

زواج الأطفال

واستطردت: «إحنا سميناها زواج أطفال لأنهم أقل من 18 سنة بحكم القانون، وفي الأول والآخر هما أطفال، والبرنامج هدفه يشتغل على كل المستويات، الميديا والسوشيال ميديا والاتصال المباشر والمنازل والندوات والمسابقات».

وأوضحت أنّ المبادرة تهدف إلى تغيير المفاهيم المغلوطة تجاه الفتيات من أعراف وتقاليد بالية ولكنها موجودة في المجتمع المصري: «الأسباب المادية هي الأهم بالنسبة للرجال في تزويجهم لبناتهم، والابتعاد عن المسؤولية والأعراف والتقاليد زي (هتكبر وتعنس)، وغيرها من المفاهيم المغلوطة».

وتابع: «كتير بيقولوا إنّ البنت لما بتكبر سوقها بيقف ومش هتتجوز وهتكون عانس، والتعامل مع البنت إن سوقها يقف ده مصطلح وحش، وحاجة صعبة، وبيتعاملوا معاها على أنّها سلعة للي هيدفع أكتر».