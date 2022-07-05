طبيب يحذر من إهمال نزيف الأنف لدى الأطفال: يعرضهم للإصابة بالأنيميا

قال الدكتور محمد جميل رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة حلوان، إن مشكلة نزيف الأنف المصاحب لارتفاع درجات الحرارة الذي يصيب الأطفال هو أمر شائع، لافتًا إلى ضرورة استشارة الطبيب المختص حال تكرارها.

مخاطر إهمال نزيف الأنف لدى الأطفال

وأضاف جميل في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن كثرة تعرض الأطفال لنزيف الأنف تؤدي للعديد من المخاطر حال إهمالها، إذ يمكن إصابتهم بالأنيميا فضلًا عن إصابتهم بالضعف العام.

نزيف الأنف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

وأوضح رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة حلوان، أن هناك عدة أسباب لنزيف أنف الطفل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى أن السبب الرئيس يرجع إلى ضعف الشعيرات الدموية بأنف الطفل، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة تجعل هناك تراكمًا للمخاط بالأغشية المخاطية، وتتعرض هذه التراكمات للجفاف وتكوّن نوعًا من القشور التي تؤدي مع حركتها إلى حدوث نزيف الأنف للطفل بصورة متكررة.

سبل الوقاية من نزيف أنف الأطفال في الطقس الحار

وشدد رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة حلوان على ضرورة أن يحرص الأهل على ترطيب أنف الطفل خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة ببعض المنتجات مثل بخاخ ماء البحر وبعض أنواع الجيل الملطفة.