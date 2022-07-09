الناقدة ماجدة خير الله تشيد بمشهد من فيلم كيرة والجن

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بأحد مشاهد فيلم «كيرة والجن»، والذي يعرض حاليا في جميع دور العرض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى.

وكتبت ماجدة خير الله قائلة: «في كيرة والجن مشهد لا يستغرق دقيقتين لكنه أعجبني جدا، البطل كريم عبدالعزيز، وحبيبته الإنجليزية يشاهدان فيلما صامتا لشارلي شابلن، يعرض في أحد المقاهي الخاصة، ويصاحب العرض عازف بيانو بدلا من الموسيقى التصويرية؛ نظرا لأن الصوت لم يكن قد دخل صناعة السينما في ذلك الوقت، وبعيدا عن جمال المشهد وتلاقي الأيادي بخجل أثناء عرض الفيلم».

ماجدة تشيد بمشهد كريم وحبيبته

وأضافت أنّ المشهد يذكّرنا بأن مصر كانت من أوائل الدول التي عرفت السينما مع بدايات القرن العشرين، وأنها كانت تضم خليطًا من الجنسيات والأديان، والثقافات المتعددة، وأن اعتزاز المصري بتاريخه وحضارته القديمه لم يمنعه من استقبال متغيرات الحياة ومنجزاتها، من سينما ومسرح وصحافة (كانت عناصر جديدة في ذاك الزمن».

فيلم كيرة والجن

فيلم «كيرة والجن» يتنافس حاليا علي شباك التذاكر في جميع دور العرض من بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وسيد رجب، وهند صبري، وهدى المفتي وأمينة خليل، وأحمد مالك، وأسماء أبو اليزيد وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وتدور أحداث الفيلم حول طالب الطب «أحمد عبد الحي»، وشهرته «أحمد كيرة»، والذي يجسده كريم عبد العزيز و يتصدى هو و«عبد القادر شحاتة الجن» الذي يجسد دوره أحمد عز للعدوان البريطاني بسبب وطنيتهما وحبهما وخوفهما على مصر.