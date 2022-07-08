3 أفلام تتنافس في العيد و«كيرة والجن» يتخطى 23 مليون جنيه

بداية قوية يشهدها موسم عيد الأضحى السينمائى، حيث يقدم صناع الأفلام توليفة سينمائية مختلفة للمشاهدين، ما بين الأكشن والكوميديا والرمانسية، تشتد معها المنافسة بين الأفلام الثلاثة «كيرة والجن»، «بحبك» و«عمهم» المشاركة فى الموسم الأبرز على عيدية الجمهور خلال أيام العيد.

يراهن المخرج مروان حامد فى فيلم «كيرة والجن» على الأكشن التاريخى، فيعود بالمشاهدين إلى أجواء ثورة 19 والمقاومة الشعبية فى وجه الاحتلال الإنجليزى، وهو مأخوذ عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد، التى حولها إلى السينما فى واحد من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب وغيرهم، وحظى الفيلم بردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية عديدة، سواء من الجمهور أو النقاد، بالإضافة إلى عدد من الفنانين وصناع السينما الذين أشادوا بالتجربة.

أحمد مراد: التنافس يخلق النجاح الحقيقى.. وأضفنا 7 شخصيات للفيلم لم تكن موجودة بالرواية

قال الكاتب أحمد مراد إن تحويل الرواية إلى سيناريو استغرق ما يقرب من عامين، وبالرغم من صعوبة التجربة بالنسبة له فإنه سعيد بها، «أضفنا 7 شخصيات لم تكن موجودة فى الرواية إلى السيناريو، بجانب عدد من الأحداث تمت إضافتها لرفع ديناميكية الفيلم حتى يستطيع المشاهد الاستمتاع بالأحداث على مدار 3 ساعات».

وعن تعاونه الخامس مع المخرج مروان حامد، قال أحمد مراد فى تصريحات لـ«الوطن»: «يجمعنا فى العمل تفاهم كبير قائم على وجود صيغة معينة نعمل بها، حيث نضع فى البداية نظرية سينمائية ونلتزم بها، وهو ما يجعل بيننا حالة التفاهم، خاصة أن خلفيتنا متشابهة، وهو أمر مهم فى تنفيذ الأعمال السينمائية».

وعن المنافسة خلال موسم العيد، قال مؤلف فيلم «كيرة والجن»: «التنافس هو الذى يخلق نجاحاً حقيقياً.. وأتمنى النجاح لكل الأفلام المعروضة فى الموسم السينمائى».

وكشف الفنان كريم عبدالعزيز شخصية أحمد عبدالحى كيرة التى يقدمها خلال الفيلم، قائلاً: «كان كيميائياً ومن رجال سعد زغلول، ولكنه كان وطنياً من نوع خاص حيث كان يتودد للإنجليز حتى يسمحوا له بالمكوث فى المعامل وقتاً أطول، وكان هناك يقوم بتحضير البارود لمواجهتهم، وفى سبيل ذلك تحمل إهانات وتخويناً فى سبيل خدمة بلاده».

وعن الفيلم، قال الفنان أحمد عز لـ«الوطن»، «قرأت الرواية بعد صدورها وتمنيت أن تتحول إلى فيلم، وبعدها بسنوات تلقيت مكالمة هاتفية من مروان حامد للمشاركة فى الفيلم وسعدت بالمشاركة، وشخصية عبدالقادر الجن هى جديدة لم أقدمها من قبل فى انفعالاتها وطريقتها، وهو الأمر الذى جذبنى للعمل، بالإضافة إلى فريق العمل من الممثلين الكبار».

يخوض الفنان تامر حسنى أولى تجارب الإخراج السينمائى فى فيلم «بحبك»، وذلك بجانب تأليف الفيلم والعمل على الموسيقى التصويرية، وتحدث عن تجربته على مقعد الإخراج فى تصريحات لـ«الوطن»، قائلاً: «أنا قدمت عدداً من المخرجين لذلك أعتقد أن لدىّ خبرة فى إدارة الفيلم، وأن أكون مسئولاً عن أكثر من جهة، الإخراج والتأليف والسيناريو والموسيقى التصويرية»، وعن الصعوبات التى واجهته: «كنت أرغب فى تقديم الممثلين فى أفضل حالاتهم».

نجح فيلم «كيرة والجن»، فى قطع شوط كبير فى سباق الإيرادات، حيث تجاوز إجمالى ما حققه الفيلم على مدار 10 أيام فى دور العرض السينمائى قبل بداية موسم العيد، حاجز الـ23.5 مليون جنيه، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، بينما حقق فيلم «بحبك» للفنان تامر حسنى فى أول أيامه بدور العرض 1.4 مليون جنيه، أما فيلم «عمهم» للمخرج حسين المنباوى، وبطولة محمد إمام فقد حقق 702 ألف جنيه.

وتستمر أفلام موسم عيد الفطر فى السينمات للأسبوع العاشر على التوالى، ووصلت إيرادات فيلم «واحد تانى» إلى 15 ألف جنيه، و«العنكبوت» حقق 3 آلاف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «زومبى» سوى ألف جنيه، ومن جانبه أوضح الموزع السينمائى محمود الدفراوى لـ«الوطن»، أن أفلام موسم عيد الفطر سيستمر عرضها فى السينمات تزامناً مع موسم عيد الأضحى السينمائى، ولن يتم رفعها إلا فى حال عدم الإقبال عليها، مقابل تعاظم الإقبال على الأفلام الجديدة.

وعلى الجانب الآخر، تواصل سينما الشعب عرض أفلام عيد الأضحى فى 15 قاعة دار عرض فى 11 محافظة، بعد افتتاح مرحلتها الثالثة تزامناً مع الموسم السينمائى، وتم تخفيض أسعار تذاكر الحفلين الصباحيين «10 صباحاً» و«1 ظهراً» لعروض سينما الشعب لتصبح 20 جنيهاً بدلاً من 40 جنيهاً، وفقاً لما أعلنه الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، فى تصريحات لـ«الوطن»، قائلاً: «الهدف الأساسى بالنسبة لنا من سينما الشعب خدمة أهالى المحافظات المتعطشين للسينما، لتحقيق عدالة سينمائية ثقافية، وبالتالى كانت الفكرة أن نذهب نحن إليهم بالسينما، والمرحلة الأولى حققت نجاحاً كبيراً فى عدد من المواقع، وحققت إيرادات تجاوزت نصف المليون جنيه».

وقال مدير عام الثقافة السينمائية إن خطة سينما الشعب تهدف للوصول إلى 40 دار عرض سينمائى مع نهاية العام الجارى، متابعاً: «أنا سعيد بالمشروع، وأتمنى النجاح للمرحلة المقبلة ونصل لتحقيق العدالة السينمائية فى المحافظات المحرومة من دور العرض».

ويعرض فيلم «كيرة والجن» فى سينما الشعب فى القاهرة، الجيزة، أسيوط، المنوفية، مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، المحلة الكبرى محافظة الغربية، وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وفيلم «عمهم» يعرض بمواقع سينما الشعب فى محافظات دمياط ووادى النطرون بمحافظة البحيرة، أما فيلم «بحبك» فيعرض فى محافظات قنا والوادى الجديد وكفر الشيخ.