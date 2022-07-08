أماكن وأسعار تذاكر السينما في مصر 2022.. فيلما «كيرة والجن» و«بحبك»

ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك، وينتظر الكثير من المواطنين تلك المناسبة حتى يستطيعوا الخروج والتنزه؛ لقضاء وقت ممتع برفقة الأصدقاء والأحباب، ما جعل العديد منهم يبحثون عن أماكن وأسعار تذاكر السينما في مصر 2022 عبر محركات البحث المختلفة.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أماكن وأسعار تذاكر السينما في مصر 2022، والتي جاءت كالتالي:

أماكن وأسعار تذاكر السينما في مصر 2022

- سينما جلاكسي المعادي: توجد على كورنيش النيل أبراج عثمان، وتصل أسعار تذاكر جميع الحفلات إلى 110 جنيهات بسعر تذكرة موحد.

- سينما بلازا «أمريكانا بلازا»: الشيخ زايد - مول أمريكانا بلازا، وتصل أسعار تذاكر حفلات 10 و11:30 صباحا و1 مساء إلى 50 جنيهًا، بينما يصل سعر تذكرة حفلات 3 و5 و6:30 عصرا إلى 85 جنيها.

- سينما سيتي كومفورت: الشيخ زايد - مول أمريكانا بلازا، ويصل سعر تذكرة حفلتي 10 صباحا و1 ظهرا إلى 60 جنيها، وتصل تذكرة حفلات 5 و8:30 و12 مساء إلى 95 جنيها.

- سينما بوينت 90: شارع 90، مول بوينت 90 أمام الجامعة الأمريكية بوابة 5، ويصل سعر تذكرة حفلات 10 و11:30 صباحا و1 ظهرا إلى 80 جنيها، وتصل تذكرة حفلات 3 و5 و3:30 مساء إلى 120 جنيها.

- سينما جراند الغردقة: توجد في الغردقة - مول سيتى سنتر، ويصل سعر تذكرة حفلات 10 و 11:30 صباحا و 1:30 ظهرا إلى 60 جنيها، وحفلة 3 و 5 و 6:30 مساء تصل إلى 80 جنيها.

- سينما جالاكسي المنيل: شارع عبد العزيز أبو السعود في المنيل، يصل سعر تذكرة حفلتي 10:30 صباحا و1 ظهرا إلى 60 جنيها، ويصل سعر تذكرة حفلات 4 و6 و9 و10 مساء إلى 90 جنيهًا.

- سينما جالاكسي المعادي vip: كورنيش النيل أبراج عثمان، ويصل سعر تذكرة جميع حفلاتها إلى 120 جنيها.

- سينما آيماكس بلازا: الشيخ زايد - مول أمريكانا بلازا، ويصل سعر تذكرة حفلة 10 صباحا إلى 100 حنيه، وحفلات 3 و6:30 و10 مساء و1:30 صباحا إلى 120 جنيها.

- سينما أركان max: محور 26 يوليو - مول أركان بلازا، ويصل سعر تذكرة جميع حفلاتها إلى 160 جنيها.

- سينما بورتو مارينا: طريق الساحل الشمالى، الكيلو 95، بوابة 3 مارينا، ويصل سعر التذكرة لجميع حفلاتها إلى 120 جنيها.

- سينما جراند نايل تاور: كورنيش النيل بداخل فندق جراند نايل تاور، ويصل سعر تذكرة حفلات 9:45 و11:45 صباحا و1:45 ظهرا إلى 50 جنيها، وتذكرة حفلة 3:45 عصرا إلى 75 جنيها، وحفلتي 5:45 و7:45 مساء إلى 100 جنيها.

- سينما صن سيتي: داخل صن سيتي مول، خلف مساكن شيراتون، مصر الجديدة، وتصل أسعار تذاكر حفلة 10:15 صباحا و12:45 ظهرا و3:15 عصرا إلى 60 جنيها، وحفلات 5:45 و8:15 و10:45 إلى 80 جنيها.

- سينما داندي مول: كارفور الكيلو 28 طريق مصر أسكندرية الصحراوى، ويصل أسعار تذاكر حفلات 10 و11:30 صباحا و1:30 ظهرا إلى 60 جنيها، وحفلات 3:15 و5 و7 مساء إلى 75 جنيها.

- سينما سيتي ستارز: شارع عمر بن الخطاب مول سيتي ستارز الدور الخامس، ويصل سعر تذكرة حفلتي 10:15 صباحا و12:15 ظهرا إلى 90 جنيها، وحفلات 2:15 و4:15 و6:15 و8:15 مساء إلى 110 جنيهات.

- سينما جالاكسي سينبلكس مول العرب: مول العرب - ميدان جهينة، ويصل سعر تذكرة حفلتي 10:30 صباحا و1:15 ظهرا إلى 80 جنيها، وحفلات 4 و7 و10 و1 مساء إلى 110 جنيهات.

- سينما كايرو فيستيفال: الطريق الدائري جنوب أكاديمية الشرطة، التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة، وتصل أسعار التذاكر لحفلات 10:45 صباحا و12، و1 ظهرا إلى 85 جنيها، وحفلات 2 و3:15 و4 مساء إلى 110 جنيهات.

- سينما مدينتي: المول المفتوح - مدينتي - القاهرة الجديدة، ويصل سعر تذكرة جميع حفلاتها إلى 100 جنيه، أما تذكرة الـ vip يصل سعرها إلى 185 جنيها.

- سينما الزمالك: 13 ش شجرة الدر الزمالك - القاهرة، وتصل سعر تذكرة حفلتي 11 صباحا و1:15 ظهرا إلى 75 جنيها، وحفلات 4 و6:30 و10 و12:45 مساء إلى 100 جنيه.