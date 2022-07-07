أحمد عز وكريم عبد العزيز يطيران بـ كيرة والجن للسعودية «صور»

وصل النجمان أحمد عز وكريم عبد العزيز، صباح اليوم الخميس، إلى السعودية لمتابعة أصداء فيلمهما الجديد كيرة والجن الذي انطلق عرضه، قبل أيام، في مصر وعدد من البلدان العربية.

أحمد عز: أشتاق لمعرفة آراء الجمهور تجاه كيرة والجن

وقال أحمد عز لـ «الوطن» إن جولته مع كريم ستشمل السعودية والإمارات على مدار يومين، حيث إنه متشوق لسماع آراء الجمهور السعودي والإماراتي في الفيلم، خاصة أنهما من الشعوب العربية الذواقة للفن، مبديًا سعادته بالأصداء الإيجابية التي حققها الفيلم في مصر خلال الأيام الماضية.

فيلم كيرة والجن بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز، وهند صبري، وأحمد مالك ولارا إسكندر، ورزان جمال وعلي قاسم وتامر نبيل، هدى المفتي وسيد رجب، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم إياد نصار وروبي وسلوى عثمان.

تدور أحداث الفيلم، والذي ينافس ضمن ماراثون أفلام عيد الأضحى، في فترة الاحتلال الإنجليزي والاستعمار، من خلال المقاومة الشعبية التي يجسدها أحمد كيرة ويقوم بدوره كريم عبد العزيز، الذي يلتقي في مصادفة عجيبة بـ عبد القادر الجن ويقوم بدوره أحمد عز، ورغم اختلاف توجهاتهما وأفكارهما إلا أنهما يتحدان على هدف واحد وهو مقاومة الاحتلال.

ونال الفيلم إشادات نقدية وجماهيرية موسعة، خصوصًا وأنها المرة الأولى التي يلتقي فيها نجمان بحجم كريم عبد العزيز وأحمد عز على شاشة السينما.

الفيلم تدور أحداثه عن فترة الاحتلال الإنجليز

والفيلم عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، والذي قام بكتابة السيناريو والحوار لـ كيرة والجن، والإخراج لـ مروان حامد، والموسيقى التصويرية لـ هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد المرسي.

وتجسد هند صبري، شخصية المناضلة القبطية دولت فهمي، التي تعمل معلمة داخل مدرسة فتيات، وفي المساء تلتقي بأعضاء المقاومة الشعبية، وبسبب وطنيتها تقوم بموقف بطولي تضحي من خلاله بحياتها.