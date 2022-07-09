بث مباشر.. صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام بمكة المكرمة كتب: أحمد حامد دياب 04:58 ص | السبت 09 يوليو 2022 مكة المكرمة بث مباشر لشعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام بمكة المكرمة. اقرأ المزيد: أماكن مخصصة للسيدات والأطفال بالساحات والمساجد الكبرى لصلاة عيد الأضحى الأوقاف: عيد الأضحى في مصر يمثل حالة فريدة من حالات التكافل الاجتماعي موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة وجميع محافظات مصر الأزهر العالمي للفتوى يحدد 5 محظورات في عيد الأضحى المبارك.. خروج المرأة غير ملتزمة بالحجاب مكة مكة المكرمة عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى بقلم أحمد حامد دياب